Протягом поточної доби відбулося 130 бойових зіткнень, найбільше ворог атакує на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Протягом поточної доби відбулося 130 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, за підтримки авіації, інтенсивно атакує наші позиції. Українські захисники стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Сумської області. Сьогодні загарбники завдали авіаційного удару в районі Дмитрівки.

На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців ЗС РФ та 23 одиниці озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та Мясожарівки.

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На Сіверському напрямку російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла - до 21.

Високою інтенсивність бойових дій залишається і на Покровському напрямку. Противник продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного. Бойову авіацію задіював 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом, сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак окупантів на позиції українських оборонців. Найбільше - в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак. Противник зосереджує свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.

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На Придніпровському напрямку сьогодні ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

На Лиманському, Торецькому, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.

"Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки", - ідеться у повідомленні.