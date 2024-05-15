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Новини Війна
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Ситуація у Вовчанську вкрай складна, ворог займає позиції на вулицях міста, - керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко. ВIДЕО

Станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна.

Про це зазначив начальник Головного Управління Національноі поліції в Харківській області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ

"Тривають активні бої на вулицях Вовчанська, ситуація вкрай складна", - зазначив він. 

За його словами, поліція наразі перебуває у Вовчанську та проводить евакуацію населення.

"Ворог займає позиції на вулицях міста. Люди, будь ласка, евакуюйтеся" - закликав він.

Читайте також: У Вовчанську зникли двоє волонтерів, їх могли розстріляти окупанти, - поліція Харківщини

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців

Автор: 

Нацполіція (15123) Харківщина (6054) Вовчанськ (411)


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Топ коментарі
+40
Нічого не втримаєте під керівництвом ворогів і зрадників
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15.05.2024 11:04
+26
Треба якось повідомити про це генералу наступу Сирському....
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15.05.2024 11:03
+25
Зараз бубачка як збере ставку, як вдарить відосіками...
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15.05.2024 11:09
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15.05.2024 11:01 Відповісти
+💯!

Краще й не скажеш про ситуацію: буданга достеменно знав, ЗЄля знав, навіть вже "тіпа замінірували і укріпилися", але знову прой..об.

Таки вже на часі міняти ***..дєй! 👿
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15.05.2024 11:53 Відповісти
Не втримаємо Вовчанськ? Шкода, але це війна.
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15.05.2024 11:01 Відповісти
Нічого не втримаєте під керівництвом ворогів і зрадників
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15.05.2024 11:04 Відповісти
Якщо так думати,то можна просто нічого не робити,а просто сидіти на сайтах. Україну захищати потрібно, а не брехати про щось там. Учора відкинули від міста, сьогодні уже на вулицях міста бої. Чогож столиця не в біді,вона машини дорогі купляє.
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15.05.2024 11:23 Відповісти
Я не брешу (намагаюсь не брехати), і дорогі авто теж не купляю (недорогих авто теж не купляю).
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15.05.2024 11:34 Відповісти
Ви розмовляєте з жирним тролем, який ненавидить столицю та хоче її знищенння. Ну таке завдання у цієї троляки.
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15.05.2024 11:39 Відповісти
Валентина, ти неодноразово була впіймата до ненависті до столиці України святого міста Київ

Ти що, село нерепане та неасхвальтоване із Падмасковья ?
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15.05.2024 11:58 Відповісти
А в чому воно святе? В тому,що має 100 тисяч захисників, які повинні бути на фронті? Чи тому,що усе ППО там? Чи може святий зе? Досить мене за ваш вибір гнобити,я не мордва, а ви не Патріоти України, а місто комфорту.
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15.05.2024 12:06 Відповісти
Не богохульствуй, валєнтіна!

Апостол Андрій сказав що Київ святий і кияни вже тисячу років тут моляться,

кацапка ти не митая! 👿
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15.05.2024 12:28 Відповісти
Кацапка чи ні, но то що придурковата дуже помітно.
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15.05.2024 13:51 Відповісти
Вовчанськ здамо, бо сенсу тримати його вже!!! немає. А от далі як і що???
Знали ж падли за все і нічого не вдіяли. А, вдіяли - Залужного зі служби звільнили без почесті і засунули куди подалі, щоб не дай Бог не завадив прой_бувати далі.
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15.05.2024 13:22 Відповісти
Треба якось повідомити про це генералу наступу Сирському....
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15.05.2024 11:03 Відповісти
Не заважайте йому фоткатись з бубачкой та дєрьмаком..
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15.05.2024 11:29 Відповісти
Не залишайте тварин, хоча б відпустіть з прив'язі!!! Будьте людяними до друзів наших меньших!
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15.05.2024 11:06 Відповісти
Позвольте, господа, позвольте. Їх же ще вчора заблокували...
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15.05.2024 11:07 Відповісти
Вчора заблокували, сьогодні розблокувались.
До кордону 5 км, підкріплення кинути - як два пальці обісцяти.
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15.05.2024 11:10 Відповісти
Mopдop по полной использует позорный запрет США и других стран не бить по его территории.

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15.05.2024 12:49 Відповісти
І ще раз про потужні фортифікації на Харківщині. Пряма мова найвеличнішого:

https://twitter.com/i/status/1790437655567614347
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15.05.2024 11:07 Відповісти
пАтужна промова 😕

одна біда: ні сам ЗІдер, ні його виборці вже ніхрена не пам'ятають де були, що бачили і про що вєщалі

Амнезія ЗЄльоной влади й її наріта
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15.05.2024 12:06 Відповісти
думаю що ЗСУ відійдуть від Вовчанська,рашисти зрівнюють все з землею.
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15.05.2024 11:08 Відповісти
Вчора ж Швілі казав шо наші роблять в місті зачистку
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15.05.2024 11:08 Відповісти
Це вчора було. А сьогодні русня кинула в бій додаткові загони. З резервами у них порядок.
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15.05.2024 11:11 Відповісти
ну так и всу так же ничего из основного из резервов не подтягивал разве что 1 мбр азова,хартия и кракен и так там на харьковщине стояли
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15.05.2024 11:12 Відповісти
Якщо правда - це дуже добре.
І Машовець, і інші люди писали, що основна мета цієї операції - відволікання резервів ЗСУ від місць можливого прориву оборони на Сході.
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15.05.2024 11:18 Відповісти
нема там Кракена...
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15.05.2024 11:36 Відповісти
А Драпатии з підмогою - він же ж теж підсилив
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15.05.2024 11:13 Відповісти
У відповідь русня кинула ще додаткових сил. Для них м'ясо - не проблема.
Бліцкрігу знов не вийшло, доводиться прокладати дорогу кістками.
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15.05.2024 11:19 Відповісти
М'ясо для них теж проблема. І, зрештою, як 450 тис. кацапів закидують м'ясом мільйон українських силовиків?
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15.05.2024 11:43 Відповісти

Інакше виходить, що русня успішно наступає втричі меншими силами.
Ну а що, це ж русскіє. Русскій дух - одін боєц стоіт двух.
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15.05.2024 11:46 Відповісти
Господи, які ж у нас брехуни при владі. Вірити нікому не можна.
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15.05.2024 11:09 Відповісти
С такой властью и врагов не надо!
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15.05.2024 11:09 Відповісти
Зараз бубачка як збере ставку, як вдарить відосіками...
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15.05.2024 11:09 Відповісти
Ще й потужно,
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15.05.2024 13:56 Відповісти
ну так давайте туды пехоты тясяч 25 для начала даже наполовину обученных **** их по тылах копить?ладно понятно что на кордоне с белорашкой 100к стоит киев прикрывают но остальных можно было б и залучать,тысяч 400 точняк по тылам шаряться и это еще наверное заменшеная цифра
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15.05.2024 11:11 Відповісти
откуда инфа про 400 тысяч
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15.05.2024 11:44 Відповісти
Він шпійон, він знає.... 😕
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15.05.2024 12:08 Відповісти
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові до таких дій ворога.

Точно. А оборонительные укрепления администрации не строили, чтобы не было паники.
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15.05.2024 11:12 Відповісти
У бубачки є другий шанс здати Харків.
Перший раз він його здавав ще у січні 2022 р., але потім, у лютому, щось не зліпилось 👿
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15.05.2024 12:11 Відповісти
Це є відповідью,чому звільнили Залужного.
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15.05.2024 13:58 Відповісти
10 мало, буде від 20 до 30 км.
ну це без планів оточення Харкова або Сум
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15.05.2024 12:46 Відповісти
Не даремно зеля з ермаком та арахамом в Оман їздили про щось з патрушевим пагаваріть
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15.05.2024 11:12 Відповісти
Ось тобі і ситуація контрольована і усе до.....підготовлено. Може зе пора таки зійти з обігу і передати владу військовим без дерьмаків? А також буданова викинути з розвідки, а СБУ працювати по призначенню,а не записувати відео
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15.05.2024 11:13 Відповісти
Владу треба передати не військовим, а грамотним політикам. Військовий не здатні керувати країною
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15.05.2024 11:32 Відповісти
Хто вам так сказав? Воїн на сьогодні це призовник, а не кадрова Армія країни. Якщо уже стриптезери від слуг 5 років керують, то військові і подавно з цим справляться
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15.05.2024 12:01 Відповісти
Вже науерували так, що боком лізе. Не повинні дилетанти лізти в політику.
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15.05.2024 13:41 Відповісти
Генерал Залужний тепер цивільний політик 👍
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15.05.2024 12:13 Відповісти
Ненька Україна захлинається кров'ю. Боже, за що!? Навіщо!?
Ситому і мирному заходу привіт.
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15.05.2024 11:14 Відповісти
Привіт мужнім, впертим, сильним, але тупим і недалеким українським виборцям-громадянам за вибори правильної влади в 2019 і за активну позицію в обороні держави в 2024 році!)))
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15.05.2024 11:45 Відповісти
якщо "Боже за що?",

то за гріхоблудіє у кабінках на виборах у квітні 2019 р.

обрали Дитя Порока Бабломойського та мацкви,
тож їжте і кровью захлинайтесь !

.
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15.05.2024 12:18 Відповісти
Хто вибив "зуби дракона" під Липцями?
https://www.youtube.com/shorts/jhBMb49njtg
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15.05.2024 11:17 Відповісти
"Потужні фортифікації" (с)

Чомусь те, що будувалось при "клятому баризі" і звідки найвеличніше не відвело війська витримало 2 роки повномаштабного вторгнення (і до цього ще майже 8 років), а ті незламно побудовані потужні оборонні рубежі , про які навіть з прасок хрипіло найвеличніше, мало хто з захисників бачить.
Але на війні наживався Порох і був винний у всьому, а найвеличніше - потужний пабєдун!
Не переплутайте!
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15.05.2024 11:21 Відповісти
Хто вкрав гроші на фортифікації?🤔
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15.05.2024 11:25 Відповісти
Папєрєднікі, нє?)))
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15.05.2024 11:47 Відповісти
ось наслідки призначень сіпатого ********. Сірський - Буданов бліда тінь Залужного - Бурби. Все іде за планом Єрмака
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15.05.2024 11:26 Відповісти
О! Кремлівські тролі під німецьким vpn вже закликають до військового перевороту та безвладдя в країні. Це мета х*йла - підірвати нас зсередини та запустити процес самознищення.
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15.05.2024 11:29 Відповісти
Оманських віслюків на переправах міняють
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15.05.2024 12:22 Відповісти
А на кого міняти цих віслюків? Політичне життя в Україні закінчилось, війна не дає можливості обирати нову владу. То як міняти цих грьобаних віслюків?
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15.05.2024 12:26 Відповісти
Влада в Україні була і є.Їі може нестати коли загубимо суверенність.Щоб не було такої влади як маємо,самої гіршої на всьому протязі незалежності,виборцям потрібно осмислювати за що вони голосують.Проводити зараз вибори нічого доброго для Ураїни не буде.Той хто наполягає на цьому,це теж саме *аби не порох* у 2019р.Цю владу треба мітлою вигоняти з обов'язковитм звітом при іншій владі за свої діїЗеленський вже свій звіт доповів - *Я ничего никому не должен*.,а не так щоб разповідали самі собі. Якби мені не подобалася ця влада,но під час боєвих зіткнень цього робити непотрібно.Це повино бути зроблено негайно, не тоді коли закінчиться війна(вона з рф буде тривалою),а коли рашка припинеть зброю до нас.
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15.05.2024 14:39 Відповісти
Щоб ніхто не говорив, що поліції ні має в місті, поліція на місті.
А чому поліція знов тікає?
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15.05.2024 11:35 Відповісти
Це окремо взяті неправильні поліцейські, бо поліція це каки 🤔
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15.05.2024 12:23 Відповісти
Вони поїхали а інші міста ловити ухилянтів, їм не на часі.
Он в Запоріжжі їх зараз декілька тисяч лазить, на кожному куті по 2 поліцаї, місто біле від новеньких дастерів
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15.05.2024 13:13 Відповісти
Ти прям як товариш сталін- "фсе сжигать, не оставлять врагу".
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15.05.2024 13:14 Відповісти
Знищити усіх хто там закріплюється, нікого не щадити!
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15.05.2024 11:50 Відповісти
Зараз скажуть, що було прийняте "стратегічне рішення про тактичний відхід військ на більш зручні позиції"..........
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15.05.2024 12:00 Відповісти
На куя нам опа, достатньо Бутусова і трохи Буланова.
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15.05.2024 12:01 Відповісти
Пардон, Буданова , однофамільця , чи родича полковника , який гвалтував дівчат в Ічкерії.
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15.05.2024 12:02 Відповісти
Ранцеві вогнемети з напалмом це якраз те, що потрібно в умовах вуличних боїв та застосуванням москалями тактики невеличких штурмових груп. І чому ЗСУ не застосовують такої ефективної в даних умовах зброї, яка з порівняно близької відстані знищуватиме 100% супротивників та матиме потужний психологічний ефект (адже смерть буде лютою)?
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15.05.2024 12:01 Відповісти
Бо сирнику дана вказівка "плавно" здавати.
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15.05.2024 12:05 Відповісти
Фсьовиврьотьті.
Ось правда, і нічого, крім правди:
"Спроби ворога прорвати оборону на Харківщині зупинено, ситуацію стабілізовано."
Джерело:
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15.05.2024 12:08 Відповісти
У Вовчаньську сітуація змінюется щогодини. Не варто заздалегідь робити "зрадофільських" віводів. ...Але й повідомленням влади про те, що "ситуацію стабілізовано" довіряти не варто.
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15.05.2024 12:29 Відповісти
Куди змінится ситуація- досить очевидно.
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15.05.2024 13:16 Відповісти
Розумію, що на самому кордоні з росією вести будівельні роботи під вогнем неможливо, але можна було там, хоча би, все замінувати дистанційним способом.
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15.05.2024 12:32 Відповісти
Да ну невозможно .А как тогда суровикин свою линию на нашей территории под носом у наших же военных сумел отрыть
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15.05.2024 12:54 Відповісти
Там було все частково заміновано , але було розміновано,
після того , як були звільнені територіі в Харківській обл.😡
Зелень у відставку і негайно !!
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15.05.2024 13:56 Відповісти
Президент Зеленьський запевнив, що Україна була готова...
І головне- 70 відсотків дебілів сприймає на віру до цих пір...
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15.05.2024 12:35 Відповісти
Військові 57-і та 71-і бригад ЗСУ відбили першу танкову атаку росіян безпосередньо у Вовчанську. Вони знищили у місті два російських танки Т-72.
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15.05.2024 13:30 Відповісти
і зараз в такий важкий час для країни, умний нарід готовий цілувати Оманьську сраку...
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15.05.2024 13:35 Відповісти
Героям України слава , молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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15.05.2024 13:40 Відповісти
 
 