Ситуація у Вовчанську вкрай складна, ворог займає позиції на вулицях міста, - керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко. ВIДЕО
Станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна.
Про це зазначив начальник Головного Управління Національноі поліції в Харківській області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривають активні бої на вулицях Вовчанська, ситуація вкрай складна", - зазначив він.
За його словами, поліція наразі перебуває у Вовчанську та проводить евакуацію населення.
"Ворог займає позиції на вулицях міста. Люди, будь ласка, евакуюйтеся" - закликав він.
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Атаки військ РФ на Харківщині
За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.
Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців
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Краще й не скажеш про ситуацію: буданга достеменно знав, ЗЄля знав, навіть вже "тіпа замінірували і укріпилися", але знову прой..об.
Таки вже на часі міняти ***..дєй! 👿
Ти що, село нерепане та неасхвальтоване із Падмасковья ?
Апостол Андрій сказав що Київ святий і кияни вже тисячу років тут моляться,
кацапка ти не митая! 👿
Знали ж падли за все і нічого не вдіяли. А, вдіяли - Залужного зі служби звільнили без почесті і засунули куди подалі, щоб не дай Бог не завадив прой_бувати далі.
До кордону 5 км, підкріплення кинути - як два пальці обісцяти.
https://twitter.com/i/status/1790437655567614347
одна біда: ні сам ЗІдер, ні його виборці вже ніхрена не пам'ятають де були, що бачили і про що вєщалі
Амнезія ЗЄльоной влади й її наріта
І Машовець, і інші люди писали, що основна мета цієї операції - відволікання резервів ЗСУ від місць можливого прориву оборони на Сході.
Бліцкрігу знов не вийшло, доводиться прокладати дорогу кістками.
Інакше виходить, що русня успішно наступає втричі меншими силами.
Ну а що, це ж русскіє. Русскій дух - одін боєц стоіт двух.
Президент Зеленський запевнив що українські військові до таких дій ворога.
Точно. А оборонительные укрепления администрации не строили, чтобы не было паники.
Перший раз він його здавав ще у січні 2022 р., але потім, у лютому, щось не зліпилось 👿
ну це без планів оточення Харкова або Сум
Ситому і мирному заходу привіт.
то за гріхоблудіє у кабінках на виборах у квітні 2019 р.
обрали Дитя Порока Бабломойського та мацкви,
тож їжте і кровью захлинайтесь !
.
https://www.youtube.com/shorts/jhBMb49njtg
Чомусь те, що будувалось при "клятому баризі" і звідки найвеличніше не відвело війська витримало 2 роки повномаштабного вторгнення (і до цього ще майже 8 років), а ті незламно побудовані потужні оборонні рубежі , про які навіть з прасок хрипіло найвеличніше, мало хто з захисників бачить.
Але на війні наживався Порох і був винний у всьому, а найвеличніше - потужний пабєдун!
Не переплутайте!
А чому поліція знов тікає?
Он в Запоріжжі їх зараз декілька тисяч лазить, на кожному куті по 2 поліцаї, місто біле від новеньких дастерів
Ось правда, і нічого, крім правди:
"Спроби ворога прорвати оборону на Харківщині зупинено, ситуацію стабілізовано."
Джерело:
після того , як були звільнені територіі в Харківській обл.😡
Зелень у відставку і негайно !!
І головне- 70 відсотків дебілів сприймає на віру до цих пір...