Вибух пролунав у Миколаєві: Зафіксовано 2 "прильоти", 3 людини постраждали (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі причину вибуху з'ясовують.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Глава ОВА Віталій Кім заявив про 2 "прильоти".

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Пізніше Кім повідомив про постраждалих внаслідок удару по Миколаєву.

"Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх", - зазначив він.