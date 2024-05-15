Вибух пролунав у Миколаєві: Зафіксовано 2 "прильоти", 3 людини постраждали (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі причину вибуху з'ясовують.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Глава ОВА Віталій Кім заявив про 2 "прильоти".
Пізніше Кім повідомив про постраждалих внаслідок удару по Миколаєву.
"Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх", - зазначив він.
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