Масштабна пожежа сталася на деревообробному підприємстві в Миколаєві. ФОТОрепортаж

На деревообробному підприємстві в Миколаєві в ніч на 4 травня сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС.

"Вночі 4 травня в Інгульському районі м. Миколаєва виникла масштабна пожежа на території деревообробного підприємства", - ідеться в повідомленні.





На місце виклику скерували чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС, а також був залучений тактичний робот Magirus Wolf R1. За даними ДСНС, гасіння ускладнюється сильний поривчастий вітер ускладнює гасіння, а це сприяє швидкому поширенню вогню.

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Як зазначається, станом на 05:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 кв. м. Від ДСНС на місці працює 64 вогнеборці, залучено 17 одиниць спецтехніки. Наразі триває гасіння окремих осередків горіння.