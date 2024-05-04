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Масштабна пожежа сталася на деревообробному підприємстві в Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві вночі сталася масштабна пожежа на деревообробному підприємстві 

На деревообробному підприємстві в Миколаєві в ніч на 4 травня сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС.

"Вночі 4 травня в Інгульському районі м. Миколаєва виникла масштабна пожежа на території деревообробного підприємства", - ідеться в повідомленні.

Масштабна пожежа на деревообробному підприємстві в Миколаєві
Масштабна пожежа на деревообробному підприємстві в Миколаєві

На місце виклику скерували чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС, а також був залучений тактичний робот Magirus Wolf R1. За даними ДСНС, гасіння ускладнюється сильний поривчастий вітер ускладнює гасіння, а це сприяє швидкому поширенню вогню.

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Як зазначається, станом на 05:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 кв. м. Від ДСНС на місці працює 64 вогнеборці, залучено 17 одиниць спецтехніки. Наразі триває гасіння окремих осередків горіння.

мМдеревообробному підприємстві в Миколаєві

Автор: 

Миколаїв (1805) пожежа (4325) ДСНС (5105)


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04.05.2024 11:55 Відповісти
шо бы с нами было ,если водку гнали из опилок
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04.05.2024 12:10 Відповісти
Або нестача...або і те і те
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04.05.2024 12:27 Відповісти
Ще як варіант скид з дрона
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04.05.2024 12:28 Відповісти
знищили лісопильні на Сумщині тепер взялись за Миколаїв .
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04.05.2024 14:13 Відповісти
звідки в степовому Миколаїві ліс ?
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04.05.2024 16:56 Відповісти
 
 