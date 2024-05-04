Масштабный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Николаеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
На деревообрабатывающем предприятии в Николаеве в ночь на 4 мая произошел масштабный пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС.
"Ночью 4 мая в Ингульском районе г. Николаева возник масштабный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия", - говорится в сообщении.
На место вызова направили дежурные караулы и спецтехнику городских подразделений ГСЧС, а также был привлечен тактический робот Magirus Wolf R1. По данным ГСЧС, тушение осложняется сильный порывистый ветер затрудняет тушение, а это способствует быстрому распространению огня.
Как отмечается, по состоянию на 05:25 пожар удалось локализовать на площади 2000 кв. м. От ГСЧС на месте работает 64 пожарных, привлечено 17 единиц спецтехники. Сейчас продолжается тушение отдельных очагов горения.
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