Масштабный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Николаеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

На деревообрабатывающем предприятии в Николаеве в ночь на 4 мая произошел масштабный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС.

"Ночью 4 мая в Ингульском районе г. Николаева возник масштабный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия", - говорится в сообщении.





На место вызова направили дежурные караулы и спецтехнику городских подразделений ГСЧС, а также был привлечен тактический робот Magirus Wolf R1. По данным ГСЧС, тушение осложняется сильный порывистый ветер затрудняет тушение, а это способствует быстрому распространению огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 7 тыс. спасателей и 2,2 тыс. единиц спецтехники будут дежурить на Пасху

Как отмечается, по состоянию на 05:25 пожар удалось локализовать на площади 2000 кв. м. От ГСЧС на месте работает 64 пожарных, привлечено 17 единиц спецтехники. Сейчас продолжается тушение отдельных очагов горения.