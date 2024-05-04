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Масштабный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Николаеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Миколаєві вночі сталася масштабна пожежа на деревообробному підприємстві 

На деревообрабатывающем предприятии в Николаеве в ночь на 4 мая произошел масштабный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС.

"Ночью 4 мая в Ингульском районе г. Николаева возник масштабный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия", - говорится в сообщении.

Масштабна пожежа на деревообробному підприємстві в Миколаєві
Масштабна пожежа на деревообробному підприємстві в Миколаєві

На место вызова направили дежурные караулы и спецтехнику городских подразделений ГСЧС, а также был привлечен тактический робот Magirus Wolf R1. По данным ГСЧС, тушение осложняется сильный порывистый ветер затрудняет тушение, а это способствует быстрому распространению огня.

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Как отмечается, по состоянию на 05:25 пожар удалось локализовать на площади 2000 кв. м. От ГСЧС на месте работает 64 пожарных, привлечено 17 единиц спецтехники. Сейчас продолжается тушение отдельных очагов горения.

мМдеревообробному підприємстві в Миколаєві

Автор: 

Николаев (2151) пожар (5944) ГСЧС (4966)


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04.05.2024 11:55 Ответить
шо бы с нами было ,если водку гнали из опилок
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04.05.2024 12:10 Ответить
Або нестача...або і те і те
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04.05.2024 12:27 Ответить
Ще як варіант скид з дрона
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04.05.2024 12:28 Ответить
знищили лісопильні на Сумщині тепер взялись за Миколаїв .
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04.05.2024 14:13 Ответить
звідки в степовому Миколаїві ліс ?
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04.05.2024 16:56 Ответить
 
 