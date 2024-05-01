РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10836 посетителей онлайн
Новости
276 2

Более 7 тыс. спасателей и 2,2 тыс. единиц спецтехники будут дежурить на Пасху

Рятувальники ДСНС чергуватимуть на Великдень

Во время Пасхальных праздников в Украине будут дежурить более 7000 спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжый во время брифинга в Медиацентре Украина - Укрінформ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы готовимся к проведению Пасхи, и у нас готовы к дежурству более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц пожарной, спасательной и другой специальной техники. В случае осложнения обстановки, при необходимости, эти силы и средства ГСЧС могут увеличиваться, есть соответствующие резервы", - отметил он.

Также читайте: Порядок на Пасху будут охранять более 23 тыс. полицейских

Хорунжый отметил, что в ГСЧС дополнительно привлечет резервы, и будет координировать подразделения таким образом, чтобы в минимальные сроки ликвидировать чрезвычайную ситуацию или пожар.

Он добавил, что накануне Пасхи сотрудники ГСЧС провели около 13 тысяч инструктажей с духовенством и работниками храмов относительно действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве на Пасху усилят меры безопасности: Угрозу ракетных обстрелов никто не снимает

Автор: 

Пасха (355) ГСЧС (4946)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, а чому мовчать ті, хто волав - ментів на фронт, охорона непотрібна?

МЧСівців теж на фронт?
показать весь комментарий
01.05.2024 16:27 Ответить
потужно
показать весь комментарий
01.05.2024 16:48 Ответить
 
 