Более 7 тыс. спасателей и 2,2 тыс. единиц спецтехники будут дежурить на Пасху
Во время Пасхальных праздников в Украине будут дежурить более 7000 спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжый во время брифинга в Медиацентре Украина - Укрінформ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы готовимся к проведению Пасхи, и у нас готовы к дежурству более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц пожарной, спасательной и другой специальной техники. В случае осложнения обстановки, при необходимости, эти силы и средства ГСЧС могут увеличиваться, есть соответствующие резервы", - отметил он.
Хорунжый отметил, что в ГСЧС дополнительно привлечет резервы, и будет координировать подразделения таким образом, чтобы в минимальные сроки ликвидировать чрезвычайную ситуацию или пожар.
Он добавил, что накануне Пасхи сотрудники ГСЧС провели около 13 тысяч инструктажей с духовенством и работниками храмов относительно действий в случае чрезвычайных ситуаций.
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