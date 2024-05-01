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Понад 7 тис. рятувальників та 2,2 тис. одиниць спецтехніки чергуватимуть на Великдень

Рятувальники ДСНС чергуватимуть на Великдень

Під час Великодніх свят в Україні чергуватимуть понад 7000 рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.

Про це заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми готуємося до проведення Великодня, і в нас готові до чергування понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 одиниць пожежної, рятувальної та іншої спеціальної техніки. У разі ускладнення обстановки, за потреби, ці сили та засоби ДСНС можуть збільшуватися, є відповідні резерви", - зазначив він.

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Хорунжий зауважив, що ДСНС додатково залучить резерви й координуватиме підрозділи таким чином, щоб у мінімальні терміни ліквідувати надзвичайну ситуацію або пожежу.

Він додав, що напередодні Великодня співробітники ДСНС провели близько 13 тисяч інструктажів із духовенством та працівниками храмів щодо дій у разі надзвичайних ситуацій.

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Автор: 

Великдень (337) ДСНС (5085)


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О, а чому мовчать ті, хто волав - ментів на фронт, охорона непотрібна?

МЧСівців теж на фронт?
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01.05.2024 16:27 Відповісти
потужно
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01.05.2024 16:48 Відповісти
 
 