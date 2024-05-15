Взрыв раздался в Николаеве: Зафиксировано 2 "прилета", 3 человека пострадали (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас причину взрыва выясняют.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Глава ОВА Виталий Ким заявил о двух "прилетах".

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Позже Ким сообщил о пострадавших в результате удара по Николаеву.

"В результате обстрела пока известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех", - отметил он.