РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10860 посетителей онлайн
Новости Война
1 886 0

Взрыв раздался в Николаеве: Зафиксировано 2 "прилета", 3 человека пострадали (обновлено)

У Миколаєві пролунав вибух

Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас причину взрыва выясняют.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Глава ОВА Виталий Ким заявил о двух "прилетах".

Также смотрите: Масштабный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Николаеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Позже Ким сообщил о пострадавших в результате удара по Николаеву.

"В результате обстрела пока известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех", - отметил он.

Автор: 

взрыв (6721) Николаев (2137)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 