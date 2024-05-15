Взрыв раздался в Николаеве: Зафиксировано 2 "прилета", 3 человека пострадали (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас причину взрыва выясняют.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Глава ОВА Виталий Ким заявил о двух "прилетах".
Позже Ким сообщил о пострадавших в результате удара по Николаеву.
"В результате обстрела пока известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех", - отметил он.
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