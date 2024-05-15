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Новини Війна
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Рашисти б’ють по Херсону

Росіяни обстрілюють Херсон

Російські війська завдають ударів по Херсону.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська б’ють по Херсону!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Минулої доби ворог 6 разів атакував Харків ракетами, БпЛА та плануючими бомбами, постраждали 22 людини

Автор: 

обстріл (28171) Херсон (3326)


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А щоб вам пусто було! Харків, Херсон......коли уже зе отямиться зі своєю формулою миру при такій ситуації ,люди гинуть, міста розстрілюють,а він вояжить....
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15.05.2024 09:35 Відповісти
Людей у нас ще багато. Іноземні війська не потрібні, ще свої не всі загинули. Можна і повояжити.
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15.05.2024 09:38 Відповісти
Я б усіх отих хто не будував укріплення, а писав про неможливість цього під обстрілами, відправила б реально під обстріл. А також того,хто карту тупо оглядав,знав і проспав разом з тіктокером
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15.05.2024 09:42 Відповісти
Для того вже НЕЛЕГЕТИМНИЙ🤡🤢(5 днів) , і розгромив Головкома Залужного з ойго командою найдосвідченіших генералів, щоб готувати КАПІТУЛЯЦІЮ з підручними ЕРМАКОМ , подоляком , гнидами , кротами
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15.05.2024 09:47 Відповісти
Військові не повинні були мовчати і підігрувати виродку дерьмаку&Зеленському , коли ті вимагали виправдовувати СВОЇХ МЕГАМАРОДЕРІВ на крові ЗСУ : К Тимошенко, Резнікова, умеровашарапова, ЛІЕВА ……КОЛИ Ярославський показує , що споруд нема і навіть мін , а побудували ДОРОГУ ВОВЧАНСЬК - Харьків , знаходяться зрадники підлабузники , які спростовують ФАКТИ співпраці ВЛАДИ з ТЕРРОРИСТАМИ ! ЦЕ СТРАШНІШЕ І ОГДНІШЕ , ніж ПУТЛЕР ***** ПЕДОФІЛОВІЧ
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15.05.2024 09:54 Відповісти
 
 