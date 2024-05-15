Рашисти б’ють по Херсону
Російські війська завдають ударів по Херсону.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська б’ють по Херсону!" - йдеться в повідомленні.
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valentyna #410470
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Calvados
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valentyna #410470
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Vika Lysenko
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