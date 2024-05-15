Рашисты бьют по Херсону
Российские войска наносят удары по Херсону.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска бьют по Херсону!" - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
valentyna #410470
показать весь комментарий15.05.2024 09:35 Ответить Мне нравится 2
Calvados
показать весь комментарий15.05.2024 09:38 Ответить Мне нравится 3
valentyna #410470
показать весь комментарий15.05.2024 09:42 Ответить Мне нравится 0
Vika Lysenko
показать весь комментарий15.05.2024 09:47 Ответить Мне нравится 1
Vika Lysenko
показать весь комментарий15.05.2024 09:54 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль