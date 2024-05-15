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Новости Война
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Рашисты бьют по Херсону

Росіяни обстрілюють Херсон

Российские войска наносят удары по Херсону.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска бьют по Херсону!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки враг 6 раз атаковал Харьков ракетами, БПЛА и планирующими бомбами, пострадали 22 человека

Автор: 

обстрел (26850) Херсон (2783)


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А щоб вам пусто було! Харків, Херсон......коли уже зе отямиться зі своєю формулою миру при такій ситуації ,люди гинуть, міста розстрілюють,а він вояжить....
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15.05.2024 09:35 Ответить
Людей у нас ще багато. Іноземні війська не потрібні, ще свої не всі загинули. Можна і повояжити.
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15.05.2024 09:38 Ответить
Я б усіх отих хто не будував укріплення, а писав про неможливість цього під обстрілами, відправила б реально під обстріл. А також того,хто карту тупо оглядав,знав і проспав разом з тіктокером
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15.05.2024 09:42 Ответить
Для того вже НЕЛЕГЕТИМНИЙ🤡🤢(5 днів) , і розгромив Головкома Залужного з ойго командою найдосвідченіших генералів, щоб готувати КАПІТУЛЯЦІЮ з підручними ЕРМАКОМ , подоляком , гнидами , кротами
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15.05.2024 09:47 Ответить
Військові не повинні були мовчати і підігрувати виродку дерьмаку&Зеленському , коли ті вимагали виправдовувати СВОЇХ МЕГАМАРОДЕРІВ на крові ЗСУ : К Тимошенко, Резнікова, умеровашарапова, ЛІЕВА ……КОЛИ Ярославський показує , що споруд нема і навіть мін , а побудували ДОРОГУ ВОВЧАНСЬК - Харьків , знаходяться зрадники підлабузники , які спростовують ФАКТИ співпраці ВЛАДИ з ТЕРРОРИСТАМИ ! ЦЕ СТРАШНІШЕ І ОГДНІШЕ , ніж ПУТЛЕР ***** ПЕДОФІЛОВІЧ
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15.05.2024 09:54 Ответить
 
 