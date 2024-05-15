За минувшие сутки враг 6 раз атаковал Харьков ракетами, БПЛА и планирующими бомбами, пострадали 22 человека

В течение 14 мая под вражеским огнем оказались, по меньшей мере, 5 населенных пунктов Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45 г. Харьков. В результате серии обстрелов из различного вида вооружения по трем районам города - С-300, БПЛА, УМБП Д-30 - повреждены частные, многоквартирные дома, учебное заведение, гражданские автомобили. Пострадало 22 человека в течение суток", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки враг 4 раза обстрелял Волчанск. В результате обстрелов погибла 79-летняя женщина, еще два человека получили ранения, а также произошло возгорание частного домовладения.

Также под вражеским огнем оказались с. Лиман Волчанской ТГ, с. Боровая Изюмского района и с. Липцы Харьковского района. В Лимане повреждены частный дом и хозяйственные постройки с последующим возгоранием дома. В Боровой - частный дом. В Липцах повреждены четыре частных дома.

В с. Слобожанское в результате обстрела КАБом горел дом.

Эвакуация населения

В Харьковской области уже эвакуирован 7991 человек.

"Сейчас 2202 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 3533 - из Харьковского, 79 - из Богодуховского, и 2177 человек эвакуированы волонтерами", - отметил Синегубов.

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