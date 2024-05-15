Минулої доби ворог 6 разів атакував Харків ракетами, БпЛА та плануючими бомбами, постраждали 22 людини
Протягом 14 травня під ворожим вогнем опинилися щонайменше 5 населених пунктів Харківщини
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45 м. Харків. Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста - С-300, БПЛА, УМБП Д-30 - пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждало 22 людини протягом доби", - йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби ворог 4 рази обстріляв Вовчанськ. Внаслідок обстрілів загинула 79-річна жінка, ще дві людини дістали поранення, а такод відбулося загорання приватного домоволодіння.
Також під ворожим вогнем опинилися с. Лиман Вовчанської ТГ, с. Борова Ізюмського району та с. Липці Харківського району. У Лимані пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди з послідуючим загорянням будинку. У Боровій - приватний будинок. У Липцях пошкоджено чотири приватні будинки
У с. Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок.
Евакуація населення
У Харківській області вже евакуйована 7991 людина.
"Наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 з Харківського, 79 з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами", - зазначив Синєгубов.
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