У Харкові пролунали вибухи, - ОВА
Росіяни обстрілюють Харків.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти знову завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - закликав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок обстрілів окупантами житлового сектору Харкова 14 травня постраждало 18 людей.
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wadpas
показати весь коментар14.05.2024 23:33 Відповісти Мені подобається 1
Oleg Makarthur
показати весь коментар14.05.2024 23:45 Відповісти Мені подобається 2
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