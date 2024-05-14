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У Харкові пролунали вибухи, - ОВА

У Харкові пролунали вибухи

Росіяни обстрілюють Харків.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - закликав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок обстрілів окупантами житлового сектору Харкова 14 травня постраждало 18 людей.

Читайте: Окупанти вдарили по приватному будинку у Харкові: Клименко показав фото з місця ворожого влучення. ФОТО

Автор: 

вибух (4443) обстріл (28357) Харків (5580)


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Ясно. Буде Маріуполь 2. Одна надія на F16 (слабка)
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14.05.2024 23:33 Відповісти
Ну Мариупіль в три рази був меньший за мій Ха..звісно нагадять..повоюем ще..Доречі харків"яни дуже дякують президенту та стратегічні зміни в керівнитстві ЗСУ..дуже вчасно він розігнав ціх противних генералів....задавив би цю тварину своїма руками...
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14.05.2024 23:45 Відповісти
 
 