У Харкові пролунали вибухи, - ОВА

Росіяни обстрілюють Харків.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - закликав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок обстрілів окупантами житлового сектору Харкова 14 травня постраждало 18 людей.

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