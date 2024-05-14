Окупанти вдарили по приватному будинку у Харкові: Клименко показав фото з місця ворожого влучення. ФОТО

Російські загарбники вкотре завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Через ворожий удар зруйновано приватний будинок.

Про це повідомив у Telegram очільник МВС України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що на момент удару у будинку нікого не було.

"Харків. На місці каміння тут був чий дім. Поки Росія не знищила його. Щастя, що вдома в момент удару нікого не було", - йдеться у дописі Клименка.

Крім цього, за даними Клименка, під час ворожих обстрілів всього постраждало 16 осіб, серед них - 3 дитини. Пошкоджень також зазнали багатоквартирні будинки.

Глава МВС додав, що екстрені служби працюють на місцях ударів. Також він закликав людей прямувати в укриття, якщо лунає сигнал тривоги.

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Нагадаємо, увечері, 14 травня, у Харкові знову пролунало кілька вибухів.