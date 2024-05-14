Оккупанты ударили по частному дому в Харькове: Клименко показал фото с места вражеского попадания. ФОТО
Российские захватчики в очередной раз нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова. Из-за вражеского удара разрушен частный дом.
Об этом сообщил в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что на момент удара в доме никого не было.
"Харьков. На месте камней здесь был чей-то дом. Пока Россия не уничтожила его. Счастье, что дома в момент удара никого не было", - говорится в сообщении Клименко.
Кроме этого, по данным Клименко, во время вражеских обстрелов всего пострадало 16 человек, среди них - 3 детей. Повреждения также получили многоквартирные дома.
Глава МВД добавил, что экстренные службы работают на местах ударов. Также он призвал людей направляться в укрытие, если раздается сигнал тревоги.
Напомним, вечером, 14 мая, в Харькове снова прогремело несколько взрывов.
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