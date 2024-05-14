Оккупанты ударили по частному дому в Харькове: Клименко показал фото с места вражеского попадания. ФОТО

Российские захватчики в очередной раз нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова. Из-за вражеского удара разрушен частный дом.

Об этом сообщил в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что на момент удара в доме никого не было.

"Харьков. На месте камней здесь был чей-то дом. Пока Россия не уничтожила его. Счастье, что дома в момент удара никого не было", - говорится в сообщении Клименко.

Кроме этого, по данным Клименко, во время вражеских обстрелов всего пострадало 16 человек, среди них - 3 детей. Повреждения также получили многоквартирные дома.

Глава МВД добавил, что экстренные службы работают на местах ударов. Также он призвал людей направляться в укрытие, если раздается сигнал тревоги.

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Напомним, вечером, 14 мая, в Харькове снова прогремело несколько взрывов.