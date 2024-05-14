В Харькове снова раздаются взрывы, - Терехов
Вечером 14 мая в Харькове снова прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове снова слышен взрыв! ... И еще один взрыв", - сообщил Терехов.
Напомним, 14 мая, в 6:30 оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова КАБами. 4 человека пострадали. После обеда рашисты ударили по многоэтажке в центре Харькова. Пострадали 15 человек.
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