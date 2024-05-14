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Новости Война
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В Харькове снова раздаются взрывы, - Терехов

Вибух

Вечером 14 мая в Харькове снова прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове снова слышен взрыв! ... И еще один взрыв", - сообщил Терехов.

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Ігор Терехов про вибухи у Харкові

Напомним, 14 мая, в 6:30 оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова КАБами. 4 человека пострадали. После обеда рашисты ударили по многоэтажке в центре Харькова. Пострадали 15 человек.

Автор: 

взрыв (6728) Харьков (7463) Терехов Игорь (255)


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