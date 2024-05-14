У Харкові знову лунають вибухи, - Терехов

Увечері 14 травня у Харкові знову пролунали кілька вибухів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"В Харкові знову чутно вибух! ... І ще один вибух", - повідомив Терехов.

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Нагадаємо, 14 травня, о 6:30 окупанти завдали удар по Київському району Харкова КАБами. 4 людини постраждали. Після обід рашисти вдарили по багатоповерхівці у центрі Харкова. Постраждали 15 осіб.