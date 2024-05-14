Удар КАБами по Харкову: 4 людини постраждали, зруйновано гаражі (оновлено)

Сьогодні, 14 травня, о 6:30 окупанти завдали удар по Київському району Харкова.

Про це повідомляє у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок обстрілу УМПБ Д-30 постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років - гостра реакція на стрес, їм надано допомогу на місці.

"Зруйновані три гаражі та три пошкоджено. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території. Інформація щодо ушкоджень уточнюється", - уточнив Синєгубов.

Терехов своєю чергою уточнив, що по Харкову вдарили двома КАБами.

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Станом на 8.38 14 травня кількість постраждалих у Харкові зросла до 4.

"Постраждали 4 людини: чоловік 52 роки та три жінки 66, 56 та 38 років", - додав пізніше Синєгубов.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку у Харкові пролунав вибух, є приліт у Київському районі.