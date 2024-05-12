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Новини
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Росіяни двічі вдарили по передмісті Харкова (оновлено)

12 травня росіяни обстрілюють Харків

В передмісті Харкова пролунало два вибухи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів Харків та передмістя: будьте обережні!", - закликав він.

Згодом очільник ОВА повідомив, що влучання зафіксували за межами міста Харків.

На цю хвилину - без постраждалих.

Інформація про руйнування встановлюється.

Раніше Олег Синєгубов розповів про евакуацію місцевого населення з прикордонної смуги області.

Читайте: Доба на Харківщині: під вогнем 30 населених пунктів, у Вовчанську багато пошкоджених будинків, є поранені

Автор: 

вибух (4440) обстріл (28296) Харків (5573)


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Ну, може вже можна Storm Shadow їбанути по кацапському штабу на Білгородщині?
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12.05.2024 22:54 Відповісти
На кожен вибух у Харкові, має бути вибух у Білгороді.
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12.05.2024 22:54 Відповісти
На кожен вибух у Харкові, має бути вибух у мацкві.
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12.05.2024 22:56 Відповісти
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12.05.2024 22:59 Відповісти
бомбити потрібно москву і тільки , всі ці сели і аули до сраки ...
тому Америка ми готові приймати і вчитися використовувати томагавки , хйуло не повинен вислизнути і мати жодноо шансу
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12.05.2024 23:04 Відповісти
https://www.bbc.com/news/articles/c72p0xx410xo

«Першої лінії оборони не було. Ми це бачили. Росіяни просто зайшли. Вони просто зайшли, без жодних замінованих полів», - каже він.

Він показує мені відео з дрона, зняте кілька днів тому, як невеликі колони російських військ просто переходять кордон, не зустрічаючи протидії.

Він каже, що офіційні особи стверджували, що оборонні споруди будували величезні кошти, але, на його думку, цих оборонних споруд просто не було. «Або це була недбалість, або корупція. Це не був провал. Це була зрада».
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13.05.2024 00:37 Відповісти
 
 