Росіяни двічі вдарили по передмісті Харкова (оновлено)
В передмісті Харкова пролунало два вибухи
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти завдають ударів Харків та передмістя: будьте обережні!", - закликав він.
Згодом очільник ОВА повідомив, що влучання зафіксували за межами міста Харків.
На цю хвилину - без постраждалих.
Інформація про руйнування встановлюється.
Раніше Олег Синєгубов розповів про евакуацію місцевого населення з прикордонної смуги області.
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тому Америка ми готові приймати і вчитися використовувати томагавки , хйуло не повинен вислизнути і мати жодноо шансу
«Першої лінії оборони не було. Ми це бачили. Росіяни просто зайшли. Вони просто зайшли, без жодних замінованих полів», - каже він.
Він показує мені відео з дрона, зняте кілька днів тому, як невеликі колони російських військ просто переходять кордон, не зустрічаючи протидії.
Він каже, що офіційні особи стверджували, що оборонні споруди будували величезні кошти, але, на його думку, цих оборонних споруд просто не було. «Або це була недбалість, або корупція. Це не був провал. Це була зрада».