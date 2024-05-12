Росіяни двічі вдарили по передмісті Харкова (оновлено)

В передмісті Харкова пролунало два вибухи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів Харків та передмістя: будьте обережні!", - закликав він.

Згодом очільник ОВА повідомив, що влучання зафіксували за межами міста Харків.

На цю хвилину - без постраждалих.

Інформація про руйнування встановлюється.

Раніше Олег Синєгубов розповів про евакуацію місцевого населення з прикордонної смуги області.

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