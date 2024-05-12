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Россияне дважды ударили по пригороду Харькова (обновлено)

12 травня росіяни обстрілюють Харків

В пригороде Харькова был слышен взрыв

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары по Харькову и пригороду: будьте осторожны!", - призвал он.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что попадание зафиксировали за пределами города Харькова.

На эту минуту – без пострадавших.

Информация о разрушениях выясняется.

Ранее Олег Синегубов рассказал об эвакуации местного населения из приграничной полосы области.

Также читайте: На Харьковщине увеличилась "серая зона" и количество населенных пунктов, где продолжаются бои, - Синегубов

Автор: 

взрыв (6728) обстрел (26975) Харьков (7460)


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Ну, може вже можна Storm Shadow їбанути по кацапському штабу на Білгородщині?
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12.05.2024 22:54 Ответить
На кожен вибух у Харкові, має бути вибух у Білгороді.
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12.05.2024 22:54 Ответить
На кожен вибух у Харкові, має бути вибух у мацкві.
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12.05.2024 22:56 Ответить
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12.05.2024 22:59 Ответить
бомбити потрібно москву і тільки , всі ці сели і аули до сраки ...
тому Америка ми готові приймати і вчитися використовувати томагавки , хйуло не повинен вислизнути і мати жодноо шансу
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12.05.2024 23:04 Ответить
https://www.bbc.com/news/articles/c72p0xx410xo

«Першої лінії оборони не було. Ми це бачили. Росіяни просто зайшли. Вони просто зайшли, без жодних замінованих полів», - каже він.

Він показує мені відео з дрона, зняте кілька днів тому, як невеликі колони російських військ просто переходять кордон, не зустрічаючи протидії.

Він каже, що офіційні особи стверджували, що оборонні споруди будували величезні кошти, але, на його думку, цих оборонних споруд просто не було. «Або це була недбалість, або корупція. Це не був провал. Це була зрада».
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13.05.2024 00:37 Ответить
 
 