Россияне дважды ударили по пригороду Харькова (обновлено)
В пригороде Харькова был слышен взрыв
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты наносят удары по Харькову и пригороду: будьте осторожны!", - призвал он.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что попадание зафиксировали за пределами города Харькова.
На эту минуту – без пострадавших.
Информация о разрушениях выясняется.
Ранее Олег Синегубов рассказал об эвакуации местного населения из приграничной полосы области.
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тому Америка ми готові приймати і вчитися використовувати томагавки , хйуло не повинен вислизнути і мати жодноо шансу
«Першої лінії оборони не було. Ми це бачили. Росіяни просто зайшли. Вони просто зайшли, без жодних замінованих полів», - каже він.
Він показує мені відео з дрона, зняте кілька днів тому, як невеликі колони російських військ просто переходять кордон, не зустрічаючи протидії.
Він каже, що офіційні особи стверджували, що оборонні споруди будували величезні кошти, але, на його думку, цих оборонних споруд просто не було. «Або це була недбалість, або корупція. Це не був провал. Це була зрада».