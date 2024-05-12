Россияне дважды ударили по пригороду Харькова (обновлено)

В пригороде Харькова был слышен взрыв

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары по Харькову и пригороду: будьте осторожны!", - призвал он.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что попадание зафиксировали за пределами города Харькова.

На эту минуту – без пострадавших.

Информация о разрушениях выясняется.

Ранее Олег Синегубов рассказал об эвакуации местного населения из приграничной полосы области.

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