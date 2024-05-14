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Новини Війна
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Зранку в Харкові пролунав вибух, є приліт у Київському районі (оновлено)

У Харкові чули вибух

Зранку 14 травня у Харкові було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті було чутно вибух. Зараз зʼясовуємо - удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!", - зазначив він.

Повітряні сили попереджали про пуск КАБа в бік міста.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Згодом Терехов повідомив про приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.

"На зараз - без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують", - йдеться у повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ, під вечір 12 травня росіяни двічі вдарили по передмістю Харкова.

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Автор: 

вибух (4440) Харків (5575)


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За некомпетентність Зеленського в питаннях зовнішньої політики, економіки, військової справи, українці розплачуються життям, каліцтвом, зубожінням, зате доходи Зеленського за 2023 р. ( відповідно до його декларації) виросли в тричі.
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14.05.2024 07:02 Відповісти
Без сумніву, зеленський не компетентний, тупий корупціонер, зрадник і таке інше. Але українці розплачуються виключно за свій вибір, не тільки в 19 році, а починаючи з 91. За кримінальника кучму, чий підпис під Будапештським меморандумом у першу чергу.
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14.05.2024 10:22 Відповісти
Поменше дивись російське телебачення, компетентний ти наш
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14.05.2024 07:15 Відповісти
 
 