Зранку в Харкові пролунав вибух, є приліт у Київському районі (оновлено)

Зранку 14 травня у Харкові було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті було чутно вибух. Зараз зʼясовуємо - удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!", - зазначив він.

Повітряні сили попереджали про пуск КАБа в бік міста.

Більше подробиць на цю хвилину не відомо.

Згодом Терехов повідомив про приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.

"На зараз - без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують", - йдеться у повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ, під вечір 12 травня росіяни двічі вдарили по передмістю Харкова.

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