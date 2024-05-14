Зранку в Харкові пролунав вибух, є приліт у Київському районі (оновлено)
Зранку 14 травня у Харкові було чути вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У місті було чутно вибух. Зараз зʼясовуємо - удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!", - зазначив він.
Повітряні сили попереджали про пуск КАБа в бік міста.
Більше подробиць на цю хвилину не відомо.
Згодом Терехов повідомив про приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.
"На зараз - без постраждалих. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову фахівці зʼясовують", - йдеться у повідомленні.
Як інформував Цензор.НЕТ, під вечір 12 травня росіяни двічі вдарили по передмістю Харкова.
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Oracle Tudor
показати весь коментар14.05.2024 07:02 Відповісти Мені подобається 1
Дорогой Я
показати весь коментар14.05.2024 10:22 Відповісти Мені подобається 0
Paul Zibert #480242
показати весь коментар14.05.2024 07:15 Відповісти Мені подобається 1
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