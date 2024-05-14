Утром в Харькове был взрыв, есть прилет в Киевском районе (обновлено)

Утром 14 мая в Харькове был слышен взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем - удар был по Харькову или по его окрестностям. Будьте осторожны!", - отметил он.

Воздушные силы предупреждали о пуске КАБа в сторону города.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Впоследствии Терехов сообщил о прилете в Киевском районе города, где есть множество многоэтажек.

"На данный момент - без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову, специалисты выясняют", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ, под вечер 12 мая россияне дважды ударили по пригороду Харькова.

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