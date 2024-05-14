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Новости Война
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Утром в Харькове был взрыв, есть прилет в Киевском районе (обновлено)

Наслідки обстрілу Харкова 8 травня

Утром 14 мая в Харькове был слышен взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем - удар был по Харькову или по его окрестностям. Будьте осторожны!", - отметил он.

Воздушные силы предупреждали о пуске КАБа в сторону города.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Впоследствии Терехов сообщил о прилете в Киевском районе города, где есть множество многоэтажек.

"На данный момент - без пострадавших. Обследование места удара продолжается. Чем именно утром били по Харькову, специалисты выясняют", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ, под вечер 12 мая россияне дважды ударили по пригороду Харькова.

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Автор: 

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За некомпетентність Зеленського в питаннях зовнішньої політики, економіки, військової справи, українці розплачуються життям, каліцтвом, зубожінням, зате доходи Зеленського за 2023 р. ( відповідно до його декларації) виросли в тричі.
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14.05.2024 07:02 Ответить
Без сумніву, зеленський не компетентний, тупий корупціонер, зрадник і таке інше. Але українці розплачуються виключно за свій вибір, не тільки в 19 році, а починаючи з 91. За кримінальника кучму, чий підпис під Будапештським меморандумом у першу чергу.
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14.05.2024 10:22 Ответить
Поменше дивись російське телебачення, компетентний ти наш
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14.05.2024 07:15 Ответить
 
 