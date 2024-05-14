Удар КАБами по Харькову: 4 человека пострадали, разрушены гаражи (обновлено)

Сегодня, 14 мая, в 6:30 оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали 2 человека: мужчина 52 лет и женщина 66 лет - острая реакция на стресс, им оказана помощь на месте.

"Разрушены три гаража и три - повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории. Информация о повреждениях уточняется", - уточнил Синегубов.

Терехов, в свою очередь, уточнил, что по Харькову ударили двумя КАБами.

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По состоянию на 8:38 14 мая, количество пострадавших в Харькове возросло до 4.

"Пострадали 4 человека: мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет", - добавил позже Синегубов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром в Харькове был взрыв, есть прилет в Киевском районе.