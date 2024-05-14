Рашисти вдарили по багатоповерхівці у центрі Харкова: Постраждали 15 осіб (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару по району житлової забудови у Харкові.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові вдруге за день було гучно. Чи у місто приліт, чи у передмістя - зʼясовуємо. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили попередили про пуск КАБів на Харківщину.

Мер Терехов заявив, що рашисти атакували район житлової забудови.

Згодом очільник міста повідомив, що відомо про удар по житловій багатоповерхівці у центрі міста.

За словами Терехова, зафіксовано влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих.

"На місці іншого прильота маємо влучання по гаражах - приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - додав він.

Глава ОВА Синєгубов заявив, що попередньо постраждали 9 осіб. У всіх гостра реакція на стрес.

Станом на 17:30 кількість постраждалих зросла до 15 осіб.

"Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Госпіталізовані. 5 людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами", - додав глава ОВА.

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