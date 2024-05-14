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Новини Війна
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Рашисти вдарили по багатоповерхівці у центрі Харкова: Постраждали 15 осіб (оновлено)

Росіяни обстріляли Харків

Російські окупаційні війська завдали удару по району житлової забудови у Харкові.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Харкові вдруге за день було гучно. Чи у місто приліт, чи у передмістя - зʼясовуємо. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили попередили про пуск КАБів на Харківщину.

Мер Терехов заявив, що рашисти атакували район житлової забудови.

Згодом очільник міста повідомив, що відомо про удар по житловій багатоповерхівці у центрі міста.

За словами Терехова, зафіксовано влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих.

"На місці іншого прильота маємо влучання по гаражах - приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - додав він.

Глава ОВА Синєгубов заявив, що попередньо постраждали 9 осіб. У всіх гостра реакція на стрес.

Станом на 17:30 кількість постраждалих зросла до 15 осіб.

"Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Госпіталізовані. 5 людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами", - додав глава ОВА.

Читайте: Удар КАБами по Харкову: 4 людини постраждали, зруйновано гаражі (оновлено)

Автор: 

обстріл (28339) Харків (5576) Терехов Ігор (311)


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Бл ні одне навіть кацапське село не відчуває на собі що їх пдрси воюють. Як бл таке взагалі можливо? Що це за війна де одним можна знищувати цілі міста, а інші збивають дроном букви на адміністрації бєлгарада?
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14.05.2024 16:43 Відповісти
тут на цензорі, мені вже затикали рот, що б не чіпав кацапський "мірняк".
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14.05.2024 16:46 Відповісти
Як домовились та і буде !
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14.05.2024 17:34 Відповісти
як евакуювати місто мільйонник?
тільки но кацапи підійдуть на дальність артилерії, це прийдеться робити.
чи, зе!мразі будуть тягнути до останнього, коли харків візьмуть в облогу?

до речі, дорогу харків вовчанськ за 300 млн, встигли добудувати?

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14.05.2024 16:44 Відповісти
Не нужно эвакуации, нужно сбивать этих носителей каб-ов, как когда то сделали под Киевом, сбили уродов, теперь там больше не летают
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14.05.2024 17:21 Відповісти
Как столько эвакуировать---только часть вопроса. А куда сотни тысяч вдруг направить? В марте 22г в первую неделю с города выехали на авто и поездами сотни тысяч, но многие не далеко, в Днепр например, там до осени было тихо относительно. 5 месяцев там прожил двумя семьями 7 чел. Но то что увидел уже с мая по тем кто прибывал с Донбасса---так не расскажешь. Было и в ночных рубахах в куртке сверху и в тапках у людей---и всё! Днепр кстати справился в целом---не отнять. А привокзальная площадь в Харькове и не только там и по ближним улицам вся авто раскрытыми была заполнена. На поезда садились бросив всё. Потом месяцами стояли авто, вытаскивали долго в иные места. Сейчас некуда почти. Занято много уже. Тут придётся договариваться. Пора говорить в слух. Или катастрофа.
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14.05.2024 17:22 Відповісти
З ким домовлятися?
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14.05.2024 23:20 Відповісти
куди? хто сплатить цей черговий «банкет»? знову власним коштом за кінськими цінами? ми нікому не потрібні!
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14.05.2024 19:16 Відповісти
 
 