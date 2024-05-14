Рашисти вдарили по багатоповерхівці у центрі Харкова: Постраждали 15 осіб (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару по району житлової забудови у Харкові.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові вдруге за день було гучно. Чи у місто приліт, чи у передмістя - зʼясовуємо. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.
Повітряні сили попередили про пуск КАБів на Харківщину.
Мер Терехов заявив, що рашисти атакували район житлової забудови.
Згодом очільник міста повідомив, що відомо про удар по житловій багатоповерхівці у центрі міста.
За словами Терехова, зафіксовано влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих.
"На місці іншого прильота маємо влучання по гаражах - приблизно 10 з них горять. Пошкоджена багатоповерхівка. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - додав він.
Глава ОВА Синєгубов заявив, що попередньо постраждали 9 осіб. У всіх гостра реакція на стрес.
Станом на 17:30 кількість постраждалих зросла до 15 осіб.
"Серед травмованих — чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Госпіталізовані. 5 людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами", - додав глава ОВА.
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тільки но кацапи підійдуть на дальність артилерії, це прийдеться робити.
чи, зе!мразі будуть тягнути до останнього, коли харків візьмуть в облогу?
до речі, дорогу харків вовчанськ за 300 млн, встигли добудувати?