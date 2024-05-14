Рашисты ударили по многоэтажке в центре Харькова: Пострадали 15 человек (обновлено)
Российские оккупационные войска нанесли удар по району жилой застройки в Харькове.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове второй раз за день было шумно. То ли в город прилет, то ли в пригород - выясняем. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.
Воздушные силы предупредили о пуске КАБов на Харьковщину.
Мэр Терехов заявил, что рашисты атаковали район жилой застройки.
Впоследствии глава города сообщил, что известно об ударе по жилой многоэтажке в центре города.
По словам Терехова, зафиксировано попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших.
"На месте другого прилета имеем попадание по гаражам - около 10 из них горят. Повреждена многоэтажка. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - добавил он.
Глава ОВА Синегубов заявил, что предварительно пострадали 9 человек. У всех острая реакция на стресс.
По состоянию на 17:30 количество пострадавших выросло до 15 человек.
"Среди травмированных - мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Госпитализированы. 5 человек с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет. Один ребенок госпитализирован с легкими травмами", - добавил глава ОВА. .
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тільки но кацапи підійдуть на дальність артилерії, це прийдеться робити.
чи, зе!мразі будуть тягнути до останнього, коли харків візьмуть в облогу?
до речі, дорогу харків вовчанськ за 300 млн, встигли добудувати?