РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11256 посетителей онлайн
Новости Война
5 582 9

Рашисты ударили по многоэтажке в центре Харькова: Пострадали 15 человек (обновлено)

Росіяни обстріляли Харків

Российские оккупационные войска нанесли удар по району жилой застройки в Харькове.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Харькове второй раз за день было шумно. То ли в город прилет, то ли в пригород - выясняем. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

Воздушные силы предупредили о пуске КАБов на Харьковщину.

Мэр Терехов заявил, что рашисты атаковали район жилой застройки.

Читайте: Удар КАБами по Харькову: 4 человека пострадали, разрушены гаражи (обновлено)

Впоследствии глава города сообщил, что известно об ударе по жилой многоэтажке в центре города.

По словам Терехова, зафиксировано попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших.

"На месте другого прилета имеем попадание по гаражам - около 10 из них горят. Повреждена многоэтажка. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - добавил он.

Глава ОВА Синегубов заявил, что предварительно пострадали 9 человек. У всех острая реакция на стресс.

По состоянию на 17:30 количество пострадавших выросло до 15 человек.

"Среди травмированных - мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Госпитализированы. 5 человек с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет. Один ребенок госпитализирован с легкими травмами", - добавил глава ОВА. .

Автор: 

обстрел (27016) Харьков (7463) Терехов Игорь (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бл ні одне навіть кацапське село не відчуває на собі що їх пдрси воюють. Як бл таке взагалі можливо? Що це за війна де одним можна знищувати цілі міста, а інші збивають дроном букви на адміністрації бєлгарада?
показать весь комментарий
14.05.2024 16:43 Ответить
тут на цензорі, мені вже затикали рот, що б не чіпав кацапський "мірняк".
показать весь комментарий
14.05.2024 16:46 Ответить
Як домовились та і буде !
показать весь комментарий
14.05.2024 17:34 Ответить
як евакуювати місто мільйонник?
тільки но кацапи підійдуть на дальність артилерії, це прийдеться робити.
чи, зе!мразі будуть тягнути до останнього, коли харків візьмуть в облогу?

до речі, дорогу харків вовчанськ за 300 млн, встигли добудувати?

показать весь комментарий
14.05.2024 16:44 Ответить
Не нужно эвакуации, нужно сбивать этих носителей каб-ов, как когда то сделали под Киевом, сбили уродов, теперь там больше не летают
показать весь комментарий
14.05.2024 17:21 Ответить
Как столько эвакуировать---только часть вопроса. А куда сотни тысяч вдруг направить? В марте 22г в первую неделю с города выехали на авто и поездами сотни тысяч, но многие не далеко, в Днепр например, там до осени было тихо относительно. 5 месяцев там прожил двумя семьями 7 чел. Но то что увидел уже с мая по тем кто прибывал с Донбасса---так не расскажешь. Было и в ночных рубахах в куртке сверху и в тапках у людей---и всё! Днепр кстати справился в целом---не отнять. А привокзальная площадь в Харькове и не только там и по ближним улицам вся авто раскрытыми была заполнена. На поезда садились бросив всё. Потом месяцами стояли авто, вытаскивали долго в иные места. Сейчас некуда почти. Занято много уже. Тут придётся договариваться. Пора говорить в слух. Или катастрофа.
показать весь комментарий
14.05.2024 17:22 Ответить
З ким домовлятися?
показать весь комментарий
14.05.2024 23:20 Ответить
куди? хто сплатить цей черговий «банкет»? знову власним коштом за кінськими цінами? ми нікому не потрібні!
показать весь комментарий
14.05.2024 19:16 Ответить
 
 