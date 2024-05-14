В Харькове раздались взрывы, - ОВА

Россияне обстреливают Харьков.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - призвал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в результате обстрелов оккупантами жилого сектора Харькова 14 мая пострадали 18 человек.

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