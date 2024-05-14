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В Харькове раздались взрывы, - ОВА

У Харкові пролунали вибухи

Россияне обстреливают Харьков.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - призвал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в результате обстрелов оккупантами жилого сектора Харькова 14 мая пострадали 18 человек.

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Автор: 

взрыв (6721) обстрел (26835) Харьков (7430)


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Ясно. Буде Маріуполь 2. Одна надія на F16 (слабка)
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14.05.2024 23:33 Ответить
Ну Мариупіль в три рази був меньший за мій Ха..звісно нагадять..повоюем ще..Доречі харків"яни дуже дякують президенту та стратегічні зміни в керівнитстві ЗСУ..дуже вчасно він розігнав ціх противних генералів....задавив би цю тварину своїма руками...
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14.05.2024 23:45 Ответить
 
 