В Харькове раздались взрывы, - ОВА
Россияне обстреливают Харьков.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты снова наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" - призвал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в результате обстрелов оккупантами жилого сектора Харькова 14 мая пострадали 18 человек.
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wadpas
показать весь комментарий14.05.2024 23:33 Ответить Мне нравится 1
Oleg Makarthur
показать весь комментарий14.05.2024 23:45 Ответить Мне нравится 2
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