До 18 человек возросло количество пострадавших вследствие ударов РФ по Харькову. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие обстрелов оккупантами жилого сектора Харькова 14 мая известно уже о 18 пострадавших.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Во время наземных боев на Харьковском направлении враг не оставляет попыток также и терроризировать гражданское население областного центра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня, 14 мая, россияне нанесли 7 авиаударов по жилому сектору Харькова.

Читайте также: В Харькове снова раздаются взрывы, - Терехов

Количество пострадавших возросло до 18 человек.

"Ранения получила 12-летняя девочка - она в среднем состоянии. А также 61-летняя женщина и 73-летний мужчина - в легком", - сообщил Синегубов.

Читайте также: Рашисты ударили по многоэтажке в центре Харькова: Пострадали 15 человек (обновлено)

До этого он сообщал о 17 пострадавших: "Количество пострадавших - 17. Среди них 12-летний мальчик и девочка 8 лет. Они в среднем состоянии.



10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему мужчине 87 лет.



В общем 1 гражданский мужчина в тяжелом состоянии. 11 человек получили травмы средней степени тяжести. 5 в легком состоянии.



Шесть человек госпитализированы", - писал он.







Читайте также: Удар КАБами по Харькову: 4 человека пострадали, разрушены гаражи (обновлено)

Напомним, сегодня оккупанты нанесли удар по Харькову, зафиксировано попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома.