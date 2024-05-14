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До 18 человек возросло количество пострадавших вследствие ударов РФ по Харькову. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие обстрелов оккупантами жилого сектора Харькова 14 мая известно уже о 18 пострадавших.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Во время наземных боев на Харьковском направлении враг не оставляет попыток также и терроризировать гражданское население областного центра", - говорится в сообщении.

Наслідки атаки на Харків 14 травня

Как отмечается, сегодня, 14 мая, россияне нанесли 7 авиаударов по жилому сектору Харькова.

Наслідки атаки на Харків 14 травня

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Количество пострадавших возросло до 18 человек.

"Ранения получила 12-летняя девочка - она в среднем состоянии. А также 61-летняя женщина и 73-летний мужчина - в легком", - сообщил Синегубов.

Наслідки атаки на Харків 14 травня

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До этого он сообщал о 17 пострадавших: "Количество пострадавших - 17. Среди них 12-летний мальчик и девочка 8 лет. Они в среднем состоянии.

10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему мужчине 87 лет.

В общем 1 гражданский мужчина в тяжелом состоянии. 11 человек получили травмы средней степени тяжести. 5 в легком состоянии.

Шесть человек госпитализированы", - писал он.

Наслідки атаки на Харків 14 травня
Наслідки атаки на Харків 14 травня
Наслідки атаки на Харків 14 травня

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Напомним, сегодня оккупанты нанесли удар по Харькову, зафиксировано попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома.

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485)


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Шо там пердять на болотах? В гаражах стояли Абрамси, а у багатоповерхівці був штаб ЗСУ?🤬
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14.05.2024 20:09 Ответить
Сьогодні ввечері наш великий Лідор втомленим ,картавим голоском пообіцяє помститися Рашці! В 789 раз!!
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14.05.2024 20:31 Ответить
******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

дрисня стирає Вовчанськ з лиця землі - спочатку по місту працюють з усіх видів озброєнь, а потім запускають піхоту. Це вони називають асвабаждєнієм. А шо там ООН, мовчить?Після фсбешного теракту в блєтгороді розказували, шо ЗСУ не мали права"бомбити", а тут гівна у рот набрали
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14.05.2024 22:18 Ответить
 
 