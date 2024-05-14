До 18 осіб зросла кількість постраждалих унаслідок ударів РФ по Харкову. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілів окупантами житлового сектору Харкова 14 травня відомо вже про 18 постраждалих.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Під час наземних боїв на Харківському напрямку ворог не полишає спроб також і тероризувати цивільне населення обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сьогодні, 14 травня, росіяни завдали 7 авіаударів по житловому сектору Харкова.

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Кількість постраждалих зросла до 18 осіб.

"Поранення дістала 12-річна дівчинка - вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік - у легкому", - повідомив Синєгубов.

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До цього він повідомляв про 17 постраждалих: "Кількість постраждалих - 17. Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони у середньому стані.



10 жінок та 5 чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років.



Загалом 1 цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. 5 у легкому стані.



Шість людей госпіталізовані", - писав він.







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Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали удару по Харкову, зафіксовано влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку.