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До 18 осіб зросла кількість постраждалих унаслідок ударів РФ по Харкову. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілів окупантами житлового сектору Харкова 14 травня відомо вже про 18 постраждалих.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Під час наземних боїв на Харківському напрямку ворог не полишає спроб також і тероризувати цивільне населення обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Харків 14 травня

Як зазначається, сьогодні, 14 травня, росіяни завдали 7 авіаударів по житловому сектору Харкова.

Наслідки атаки на Харків 14 травня

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Кількість постраждалих зросла до 18 осіб.

"Поранення дістала 12-річна дівчинка - вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік - у легкому", - повідомив Синєгубов.

Наслідки атаки на Харків 14 травня

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До цього він повідомляв про 17 постраждалих: "Кількість постраждалих - 17. Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони у середньому стані.

10 жінок та 5 чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років.

Загалом 1 цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. 5 у легкому стані.

Шість людей госпіталізовані", - писав він.

Наслідки атаки на Харків 14 травня
Наслідки атаки на Харків 14 травня
Наслідки атаки на Харків 14 травня

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Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали удару по Харкову, зафіксовано влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку.

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600)


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Шо там пердять на болотах? В гаражах стояли Абрамси, а у багатоповерхівці був штаб ЗСУ?🤬
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14.05.2024 20:09 Відповісти
Сьогодні ввечері наш великий Лідор втомленим ,картавим голоском пообіцяє помститися Рашці! В 789 раз!!
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14.05.2024 20:31 Відповісти
******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

дрисня стирає Вовчанськ з лиця землі - спочатку по місту працюють з усіх видів озброєнь, а потім запускають піхоту. Це вони називають асвабаждєнієм. А шо там ООН, мовчить?Після фсбешного теракту в блєтгороді розказували, шо ЗСУ не мали права"бомбити", а тут гівна у рот набрали
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14.05.2024 22:18 Відповісти
 
 