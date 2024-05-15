Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска, - Генштаб

С начала суток противник сосредотачивает самые большие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, наши войска мужественно держат оборону, нанося врагу потери в живой силе и технике, иногда проводят контрнаступательные действия.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения. Противник пытается атаковать в направлении Липцов. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах. Данные о потерях противника уточняются.

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На Купянском направлении боевые действия происходили в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного и Мясожаровки. Всего отражено 18 вражеских атак, наши воины сдерживают натиск захватчиков.

На Северском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия на направлениях Николаевка - Спорное, Берестовое - Спорное, Яковлевка - Раздоловка, Соледар - Раздоловка, успеха не имели. В целом - 6 атак. Ситуация контролируется Силами обороны.

Обстановка на Востоке

На Краматорском направлении количество попыток россиян штурмовать наши позиции увеличилось до 3, боевые столкновения происходили в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. В свою очередь, украинские защитники осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках.

На Торецком направлении противник нанес два авиаудара в районах Дружбы и Северного.

Больше всего вражеских атак пока происходило на Покровском направлении. Здесь украинские воины помешали 19 штурмовым действиям оккупантов. Основные усилия агрессор сконцентрировал в районе Новоалександровки, где нанес также авиаудар.

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На Кураховском направлении наши войска отбили 5 атак захватчиков: на направлениях Старая Михайловка - Красногоровка, Славное - Парасковиевка и Сладкое - Водяное. Авиаудар врага пришелся на район населенного пункта Антоновка.

На Времовском направлении боевые столкновения происходили вблизи Константиновки и Урожайного.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг не оставляет попыток продвинуться в районах Работино и Старомайорского, где с начала суток произошло всего 15 боевых столкновений.

На Приднепровском направлении российские оккупанты и в дальнейшем пытаются вытеснить наши войска с плацдарма на левобережье реки Днепр. Здесь, в районе населенного пункта Крынки, произошло 3 боевых столкновения.

На других направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска.

По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.