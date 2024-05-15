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Новости Война
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Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска, - Генштаб

війна,зсу

С начала суток противник сосредотачивает самые большие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, наши войска мужественно держат оборону, нанося врагу потери в живой силе и технике, иногда проводят контрнаступательные действия.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения. Противник пытается атаковать в направлении Липцов. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах. Данные о потерях противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о якобы оккупации Волчанска не соответствует действительности, - Центр противодействия дезинформации

На Купянском направлении боевые действия происходили в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного и Мясожаровки. Всего отражено 18 вражеских атак, наши воины сдерживают натиск захватчиков.

На Северском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия на направлениях Николаевка - Спорное, Берестовое - Спорное, Яковлевка - Раздоловка, Соледар - Раздоловка, успеха не имели. В целом - 6 атак. Ситуация контролируется Силами обороны.

Обстановка на Востоке

На Краматорском направлении количество попыток россиян штурмовать наши позиции увеличилось до 3, боевые столкновения происходили в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. В свою очередь, украинские защитники осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках.

На Торецком направлении противник нанес два авиаудара в районах Дружбы и Северного.

Больше всего вражеских атак пока происходило на Покровском направлении. Здесь украинские воины помешали 19 штурмовым действиям оккупантов. Основные усилия агрессор сконцентрировал в районе Новоалександровки, где нанес также авиаудар.

Также читайте: Некоторые пехотные группы армии РФ зашли в Волчанск. Враг пытается закрепиться в северной части города, - Минобороны

На Кураховском направлении наши войска отбили 5 атак захватчиков: на направлениях Старая Михайловка - Красногоровка, Славное - Парасковиевка и Сладкое - Водяное. Авиаудар врага пришелся на район населенного пункта Антоновка.

На Времовском направлении боевые столкновения происходили вблизи Константиновки и Урожайного.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг не оставляет попыток продвинуться в районах Работино и Старомайорского, где с начала суток произошло всего 15 боевых столкновений.

На Приднепровском направлении российские оккупанты и в дальнейшем пытаются вытеснить наши войска с плацдарма на левобережье реки Днепр. Здесь, в районе населенного пункта Крынки, произошло 3 боевых столкновения.

На других направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери.

Также читайте: Оккупанты перегруппировываются на Харьковщине, Силы обороны противодействуют накоплению врага в северной части Волчанска, - Генштаб

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Смотрите также: Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожили три российских БМП с десантом, которые пытались наступать на Харьковщине. ВИДЕО

Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска.

По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Автор: 

Генштаб ВС (6177) Харьковщина (5577) боевые действия (3917) Волчанск (383)


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Топ комментарии
+22
Єдине що можна сказати тримайтеся і будьте живі...
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15.05.2024 14:30
+16
як і оборонні споруди... також були "частково побудовані"
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15.05.2024 14:35
+12
Вчора Біданов вже казав що взагалі зупинили і відкинули, а в ранці з'ясувавлосі що знову *******.
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15.05.2024 14:30
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Єдине що можна сказати тримайтеся і будьте живі...
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15.05.2024 14:30 Ответить
Вчора Біданов вже казав що взагалі зупинили і відкинули, а в ранці з'ясувавлосі що знову *******.
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15.05.2024 14:30 Ответить
немає фіксованої лінії зіткнення. При постйних штурмах та контратаках ситуація може змінюватися кожну годину. Як цього можна не розуміти!!
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15.05.2024 14:33 Ответить
Однозначно! І одразу питання до Біданова: навіщо П И З Д І Т И?
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15.05.2024 16:44 Ответить
ти счас херню мелиш
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15.05.2024 17:17 Ответить
Ну якщо для тебе спікер ЗСУ Біданов святий, то прийми мої вибачення за мою херню.
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16.05.2024 09:25 Ответить
Навіть якщо відкинули вчора, що заважає московитам перегрупуватись і пітти на штурм знову? Бо на своїй території вони фактично недоторкані.

"Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії". "Росії добре відомо про це обмеження, і вона змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військових і техніки, не побоюючись удару далекобійними тактичними ракетними комплексами, що постачають США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України", - пише Politico."Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і нічого не могли з цим вдіяти"

Два американські чиновники підтвердили виданню, що політика адміністрації не змінилася."Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із американських чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань. Джерело:
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15.05.2024 14:43 Ответить
З іншого боку, превентивне знищення кацапів на їхній території це і є оборона нашого кордону.
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15.05.2024 15:25 Ответить
Ніякого обмеження не існує, не фантазуйте. Інша справа, що нічим.
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15.05.2024 16:45 Ответить
вже є і новеньке заходить багато у частини - снаряди пзрк гранатомети
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15.05.2024 17:18 Ответить
З ПЗРК по танку? Чи може з гранатомата за 20 км по їхньому "урагану"? Дуже моцно.
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16.05.2024 09:20 Ответить
Удари росіян по нашим позиціям, відразу 4 КАБа лягає в рядок, іноді росіяни застосовують по 8 КАБів.

Для розумінням під яким натиском нашим воїнам доводиться тримати оборону в Харківській області.
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15.05.2024 14:54 Ответить
Спочатку вони "частково зайшли", а потім їх "частково витісніли"
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15.05.2024 14:30 Ответить
Так, і наразі вони лишаються "частково зайденими". Або "частково витіснено-зайденими".
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15.05.2024 14:37 Ответить
на півшишечки
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15.05.2024 14:42 Ответить
а тобі якеділо - видно що все у москивитів стопориться почало і вже як два дні
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15.05.2024 17:19 Ответить
Да не дуже схоже, що в них "все стопориться". Притормозилось у них тільки через те, що вони вискочили далі ніж самі розраховували, оне поспіває забезпечення, прикриття.... і ми підтянули підкріплення знявши з інших ділянок (до ніде більше узяти, призив проїбали). Але я вас скажу що буде далі - вони закріпляться на захоплених ділянках, підтягнуть своє підкріплення, та продовжать натиск. М'ясні там штурми чи ні, справа десята, головне, що натиск знову посилиться. Можливо зроблять спробу вирівняти лінію фронту, щоб убезпечити захоплений плацдарм....
А діло мені до цього, саме пряме - таке, що я зараз на фронті і хоч на іншій ділянці, но стосується воно мене більше ніж вас - диванних експертів, що дрочать на Зелю, прикриваючи його самі страшні провали, брехню та корупцію!!!!
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15.05.2024 21:58 Ответить
як і оборонні споруди... також були "частково побудовані"
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15.05.2024 14:35 Ответить
Це коли замість "я всрався" кажуть "ой, штани іспачкалісь"..?
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15.05.2024 14:41 Ответить
зато гроші вкрало сцикливе чмо в повному обсязі
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15.05.2024 14:37 Ответить
"частково витіснили ворога із Вовчанська" - означає, що його не витіснили.
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15.05.2024 14:42 Ответить
Генштаб освоїв "новояз"...
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15.05.2024 14:44 Ответить
У цієї влади діючі тренди-частково,фейки та маніпуляції,іпсо і тд ..ця нікчемна злодійська влада якраз підпадає під ці вислови-тобто "злодій кричить-тримайте злодія!!!!"
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15.05.2024 14:46 Ответить
У війнах завжди приходив той час, коли минулі знавці військової науки ставали якщо не зовсім непотрібними, але зі знаннями, які уже були неактуальні. Всі ті шикування щільними формаціями, управління ними, потім шикування лініями, управління ними, арта, яка діставала аж на 500 кроків, потім на 1 км, на 10 км, на 20, 30, ракети, авіація, танки... Всі старі пердуни професіонали, обвішені орденами, з часом ставали більш шкідливими, ніж корисними.
Зараз теж дуже багато чого, що буквально кілька років назад було надважливе в обороні, зараз абсолютно виглядає непотрібним.
Але чи треба мати багато розуму, мати величезний військовий досвід, щоб зрозуміти елементарні речі - насипати тисячі гектарів мінних полів, зробити завали-барикади в містах селах, нарити траншей, перекопати де треба дороги протитанковими ровами? Це ж очевидно!
Як можна за півтора роки там усі ці заходи не провести? Я не розумію
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15.05.2024 15:00 Ответить
Щоб насипати на гектари тисячі мін, їх треба мать.
А їх немає.
Зброю роздали, розпродали, розкрали.
Нову зброю наші "гаранти" дають по краплям.
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15.05.2024 15:11 Ответить
Тисячі мін є, ще не всі знищено. Просто Україна досі притримується якоїсь там конвенції про незастосування протипіхотних мін. Вони, бачте, негуманні.
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15.05.2024 15:29 Ответить
"Оттавська конвенція 1997 року передбачає повну відмову від застосування протипіхотних мін ненаправленої дії, припинення їх виробництва та накопичення, повне знищення запасів за винятком незначної кількості, необхідної для розробки і навчання розмінуванню та ліквідації мінних полів."
"Україна підписала угоду про заборону мін 24 лютого 1999 року у Нью-Йорку та ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п'ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, російській федерації, США та Пакистану. Він дістався у спадок від срср і налічував близько 6 млн мін."
Більш детально https://**********.com.ua/2022/12/05/rosijski-miny-v-********-do-25-richchya-ottavskoyi-konvencziyi-pro-zaboronu-protypihotnyh-min/ тут .
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15.05.2024 15:34 Ответить
Якби ці продажні і нікчемні дармоїди з генштабу ще так організували і забезпечили оборону, як брешуть народу. Сволочі, ******* Цвіт Нації...
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15.05.2024 15:17 Ответить
 
 