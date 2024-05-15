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Новости Война
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Информация о якобы оккупации Волчанска не соответствует действительности, - Центр противодействия дезинформации

Хто контролює Вовчанськ?

Сегодня, 15 мая, в украинском информпространстве распространяется сообщение о якобы полной оккупации российскими войсками города Волчанск на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Цитируя Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, в ЦПД отмечают, что на Харьковском направлении враг активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.

Также напоминается, что украинские подразделения наносят огневое поражение врагу с целью недопущения накопления россиянами сил и средств в северной части города Волчанск. Кроме того, наши подразделения проводят прочесывание городской застройки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые пехотные группы армии РФ зашли в Волчанск. Враг пытается закрепиться в северной части города, - Минобороны

"Большая часть Волчанска остается под контролем Сил обороны Украины. Соответственно, сегодняшняя информация об оккупации россиянами Волчанска не соответствует действительности. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отмечают в ЦПД.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские телеграмм-каналы распространяют фейк о закапывании заживо украинских уклонистов, - ЦПД

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Автор: 

Центр противодействия дезинформации (129) Волчанск (383)


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Топ комментарии
+15
Запам'ятате це повідомлення від зелених брехунів.
І перевірте на діпстейт, в чиїх руках перебуває Вовчанськ, через декілька днів.
Так завжди було, коли здавали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївку, ітд.
Брехати, брешуть і будуть брехати.
Це паталогічні брехуни, які хвилюються тільки за свої теплі крісла, тому і вимушені брехати людям.
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15.05.2024 13:49
+7
Кацапи вже давно сидять в ОП, Генштабі, Міністерстві оборони, ітд.
Тому й зливають території України своєму пуйлу.
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15.05.2024 14:03
+4
Ситуация контролируется Владимиром Александровичем
Звучит как приговор
Помню эти танковые колонны ,которые доехали почти до моего Киева
Помню эти недоуменные вопросы народа
КТО РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР ?
Так и не нашли эту сволочь
А теперь все начали искать СВОЛОЧЬ
Которая не заминировала подходы к Харькову
Я вам могу сказать адрес сволочи - Банковая ,11
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15.05.2024 14:13
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Правила форума Совет форумчан
Ну так, а це шо? Деякі піхотні групи армії РФ зайшли до Вовчанська. Ворог намагається закріпитися у північній частині міста, - Міноборони Джерело:
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15.05.2024 13:44 Ответить
Ну типу ж не "повістю окупували", а тільки "зайшли" - це ж типу їх можуть вигнати...
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15.05.2024 14:10 Ответить
Де цеи Центр таке побачив -- сьогодні з кожного утюга розказують шо в Вовчанську идуть боі
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15.05.2024 13:47 Ответить
Вони наполягають на тому, що місто окуповане не повністю. Як би й не посперечаєшся...
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15.05.2024 13:51 Ответить
Запам'ятате це повідомлення від зелених брехунів.
І перевірте на діпстейт, в чиїх руках перебуває Вовчанськ, через декілька днів.
Так завжди було, коли здавали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївку, ітд.
Брехати, брешуть і будуть брехати.
Це паталогічні брехуни, які хвилюються тільки за свої теплі крісла, тому і вимушені брехати людям.
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15.05.2024 13:49 Ответить
Еге ж!
Не повний піззєц!
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15.05.2024 13:49 Ответить
Що це за анонімний "цпд"?
Показуйте, ми хочемо побачити нашого "генерала Конашенкова"!!!
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15.05.2024 13:51 Ответить
наберiть у гуглi андрiй коваленко--i побачите його
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15.05.2024 14:11 Ответить
Не гоніть на Конашенкова, він просто правдоруб
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15.05.2024 14:16 Ответить
бачите, як миттєво, всі забули про часів яр?
а ще, будуть суми.

але ж зе!шмаркля справжній лідор в стрінгах з ділдо у руці, ставку провів, всі доповіді вислухав, розпорядження видав.
а саме головне, відмовився їсти паелью та запивати сангрієй.
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15.05.2024 13:51 Ответить
Інформацію про окупацію Вовчанська викинули на тиждень раніше, перепутали методички.
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15.05.2024 13:51 Ответить
Кацапи, все одно вам **зда
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15.05.2024 14:00 Ответить
Кацапи вже давно сидять в ОП, Генштабі, Міністерстві оборони, ітд.
Тому й зливають території України своєму пуйлу.
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15.05.2024 14:03 Ответить
Чим гірше у кацапів, тим більше вони роблять вигляд що все ок. Так що Микола не сци в труси.
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15.05.2024 14:13 Ответить
Ця влада не здатна навести лад в Україні та на фронті ,
тому потрібно їм скласти своі повноваження і дати змогу професіоналам правити краіною в такі важкі часи для нас 😡
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15.05.2024 14:08 Ответить
Після заміни в Генштабі довіра до нього на рівні телешмарафону.. на жаль.
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15.05.2024 14:12 Ответить
Ситуация контролируется Владимиром Александровичем
Звучит как приговор
Помню эти танковые колонны ,которые доехали почти до моего Киева
Помню эти недоуменные вопросы народа
КТО РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР ?
Так и не нашли эту сволочь
А теперь все начали искать СВОЛОЧЬ
Которая не заминировала подходы к Харькову
Я вам могу сказать адрес сволочи - Банковая ,11
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15.05.2024 14:13 Ответить
Можно я немного вас поправлю?
Народ в чате ЦЕНЗОРА не верит власти
А вот мои соседки верят
Про Владимира Александровича говорят с придыханием
На меня ,когда я им рассказываю - как обстоят дела на самом деле
Смотрят как на врага народа
И уверяют меня -во всем виновата Америка
Мои соседки уже старенькие ,но с образование
Учительницы
Инженеры
Не бабушки из села...
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15.05.2024 16:32 Ответить
Боже , как интересно!
На марафоне говорят , что во всем виновата Америка?
Перфектно!!!!
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15.05.2024 17:36 Ответить
Поки Що не відповідає
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15.05.2024 14:15 Ответить
Про те, що буде стаття саме з таким заголовком, писали ще трі дні назад.
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15.05.2024 14:18 Ответить
Треба відкривати центр по протидії центру протидії дезінформації...
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15.05.2024 14:45 Ответить
Пля. Кто-то верит? Кто не верит ставьте лайк.
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15.05.2024 15:09 Ответить
Ну, теперь я спокоен. В Багдаде всё спокойно.
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15.05.2024 15:13 Ответить
Сирському та Зеленському на цей час ця інформація не вірогідна . Трошки пізніше.
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15.05.2024 16:19 Ответить
ну могло ж воно поїхати до іспанії, зустрітися з монархом, поталапати ніжками у морі, поліпити пасочки з піску. ніт, блеат, взяло під свій контроль
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15.05.2024 18:20 Ответить
 
 