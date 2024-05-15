Информация о якобы оккупации Волчанска не соответствует действительности, - Центр противодействия дезинформации
Сегодня, 15 мая, в украинском информпространстве распространяется сообщение о якобы полной оккупации российскими войсками города Волчанск на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Цитируя Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, в ЦПД отмечают, что на Харьковском направлении враг активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.
Также напоминается, что украинские подразделения наносят огневое поражение врагу с целью недопущения накопления россиянами сил и средств в северной части города Волчанск. Кроме того, наши подразделения проводят прочесывание городской застройки.
"Большая часть Волчанска остается под контролем Сил обороны Украины. Соответственно, сегодняшняя информация об оккупации россиянами Волчанска не соответствует действительности. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отмечают в ЦПД.
Атаки войск РФ на Харьковщине
По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.
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І перевірте на діпстейт, в чиїх руках перебуває Вовчанськ, через декілька днів.
Так завжди було, коли здавали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївку, ітд.
Брехати, брешуть і будуть брехати.
Це паталогічні брехуни, які хвилюються тільки за свої теплі крісла, тому і вимушені брехати людям.
Не повний піззєц!
Показуйте, ми хочемо побачити нашого "генерала Конашенкова"!!!
а ще, будуть суми.
але ж зе!шмаркля справжній лідор в стрінгах з ділдо у руці, ставку провів, всі доповіді вислухав, розпорядження видав.
а саме головне, відмовився їсти паелью та запивати сангрієй.
Тому й зливають території України своєму пуйлу.
тому потрібно їм скласти своі повноваження і дати змогу професіоналам правити краіною в такі важкі часи для нас 😡
Звучит как приговор
Помню эти танковые колонны ,которые доехали почти до моего Киева
Помню эти недоуменные вопросы народа
КТО РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР ?
Так и не нашли эту сволочь
А теперь все начали искать СВОЛОЧЬ
Которая не заминировала подходы к Харькову
Я вам могу сказать адрес сволочи - Банковая ,11
Народ в чате ЦЕНЗОРА не верит власти
А вот мои соседки верят
Про Владимира Александровича говорят с придыханием
На меня ,когда я им рассказываю - как обстоят дела на самом деле
Смотрят как на врага народа
И уверяют меня -во всем виновата Америка
Мои соседки уже старенькие ,но с образование
Учительницы
Инженеры
Не бабушки из села...
На марафоне говорят , что во всем виновата Америка?
Перфектно!!!!