Информация о якобы оккупации Волчанска не соответствует действительности, - Центр противодействия дезинформации

Сегодня, 15 мая, в украинском информпространстве распространяется сообщение о якобы полной оккупации российскими войсками города Волчанск на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Цитируя Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, в ЦПД отмечают, что на Харьковском направлении враг активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.

Также напоминается, что украинские подразделения наносят огневое поражение врагу с целью недопущения накопления россиянами сил и средств в северной части города Волчанск. Кроме того, наши подразделения проводят прочесывание городской застройки.

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"Большая часть Волчанска остается под контролем Сил обороны Украины. Соответственно, сегодняшняя информация об оккупации россиянами Волчанска не соответствует действительности. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отмечают в ЦПД.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.