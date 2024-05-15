Некоторые пехотные группы армии РФ зашли в Волчанск. Враг пытается закрепиться в северной части города, - Минобороны

В Волчанск Харьковской области зашли некоторые вражеские пехотные группы. Российские войска пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются. Есть тенденция к стабилизации.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если говорить о ситуации в Волчанске, то враг пытается закрепиться в северной части города, небольшими пехотными группами пытается зайти. Наша задача - уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться", - отметил он.

По словам представителя, украинские воины благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против врага. В частности, когда оккупанты техникой подвозят пехоту.

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"Подтянуты резервы. Действительно, очень эффективные боеспособные подразделения сейчас возле Волчанска, держат это направление. Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли", - отметил Лазуткин.

Как отметил спикер Минобороны, сегодня главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому. Сырский находится в боевых бригадах, направлением сейчас руководит бригадный генерал Михаил Драпатий.

"Поэтому продолжается боевая работа. Понятное дело, что ситуация непростая, что напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно - продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы. Действительно, наша задача - уничтожить оккупанта. И это делается в большом количестве. Оккупанты погибают на подходах к Волчанску, его окрестностях и в самом городе тоже", - резюмировали в Минобороны.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.

Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

В Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. С начала суток, 15 мая 2024 года, враг не проводил активных действий на Харьковском направлении.

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