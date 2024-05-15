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Новости Агрессия России против Украины Война
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Некоторые пехотные группы армии РФ зашли в Волчанск. Враг пытается закрепиться в северной части города, - Минобороны

Російська армія

В Волчанск Харьковской области зашли некоторые вражеские пехотные группы. Российские войска пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются. Есть тенденция к стабилизации.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если говорить о ситуации в Волчанске, то враг пытается закрепиться в северной части города, небольшими пехотными группами пытается зайти. Наша задача - уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться", - отметил он.

По словам представителя, украинские воины благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против врага. В частности, когда оккупанты техникой подвозят пехоту.

Также читайте: Оккупанты перегруппировываются на Харьковщине, Силы обороны противодействуют накоплению врага в северной части Волчанска, - Генштаб

"Подтянуты резервы. Действительно, очень эффективные боеспособные подразделения сейчас возле Волчанска, держат это направление. Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли", - отметил Лазуткин.

Как отметил спикер Минобороны, сегодня главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому. Сырский находится в боевых бригадах, направлением сейчас руководит бригадный генерал Михаил Драпатий.

"Поэтому продолжается боевая работа. Понятное дело, что ситуация непростая, что напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно - продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы. Действительно, наша задача - уничтожить оккупанта. И это делается в большом количестве. Оккупанты погибают на подходах к Волчанску, его окрестностях и в самом городе тоже", - резюмировали в Минобороны.

Также смотрите: Украинские воины уничтожили два вражеских танка на Харьковщине: "Горит, сука! Волчанск наш!". ВИДЕО

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Также читайте: Бойцы 57-й бригады, защищающей Волчанск, получили 200 FPV-дронов и технику. ФОТО

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.

Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

В Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. С начала суток, 15 мая 2024 года, враг не проводил активных действий на Харьковском направлении.

Также смотрите: Ситуация в Волчанске крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города, - руководитель ГУ ЧП в Харьковской области Тимошко. ВИДЕО

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Минобороны (9277) Харьковщина (5577) боевые действия (3917) Волчанск (383)


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Топ комментарии
+17
Викуріть їх звідти, хлопці. Або поховайте живцем під руїнами.
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15.05.2024 13:37
+17
А були б міни і укриття для ЗСУ, то жодна падла не залізла в місто. Гроші розікрали, нарід запевнили, що все добре і як завжди обрурили.
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15.05.2024 13:39
+12
ось результат розкрадання коштів на мини та фортифікацію зеленими падлами....
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15.05.2024 13:41
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Правила форума Совет форумчан
Викуріть їх звідти, хлопці. Або поховайте живцем під руїнами.
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15.05.2024 13:37 Ответить
До стабілізаціі ше далеко - пів - часа назад був репортаж з Вовчанська -- рашковани вже заходять з західноі частини
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15.05.2024 13:38 Ответить
Завеликий. Не візьмуть. Але будуть гатити по ньому. Як можна було просрати кацапську навалу з цієї сторони? Їїв 22 ще ж вигнали!
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15.05.2024 13:43 Ответить
Харків - дві хати? О_о та це ж друга (чи взагалі перша) столиця України
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15.05.2024 13:59 Ответить
УРСР, не України.
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15.05.2024 14:19 Ответить
Не перша, це слоган кацапів більшовиків які не змогли захопити Киїів але по площі приблизний до Київа, Харків здоровезний по площі і слава Богу, це багатьох людей рятує від ворожих ударів.

Цікавий факт - з 2022 в Харкові ні разу не бачив ураження новітніх висоток які ще не злані в екслуатацію по всьому місту, мабуть кацапи гатять тільки туди де живуть люди щоб був великий розголос.
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15.05.2024 14:30 Ответить
Ніколи Харків не був столицею України, те що кацапи окупували місто і назвали його столицею таким його не робить, це теж саме якщо тепер казапи назвуть столицею України умовний Донецьк.
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15.05.2024 18:17 Ответить
Стаття про Вовчанськ, який Харків?
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19.05.2024 12:39 Ответить
А були б міни і укриття для ЗСУ, то жодна падла не залізла в місто. Гроші розікрали, нарід запевнили, що все добре і як завжди обрурили.
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15.05.2024 13:39 Ответить
В тилу півмільйона блатних військовослужбовців, які і дня не були на фронті і не будуть, бо відкупилися від фронту.
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15.05.2024 13:43 Ответить
не 800 тис а 1.3 млн.. сили оборони по зарплатному фонду...
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15.05.2024 14:08 Ответить
ось результат розкрадання коштів на мини та фортифікацію зеленими падлами....
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15.05.2024 13:41 Ответить
щас зєля гордона пошле пірамідки розставляти. взагалі то, дєрьмак дав наказ їх поскладувати до приходу парашників, щоб тим свої не так було далеко підвозити. але ситуація така, що без допомоги гордона не обійтись.
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15.05.2024 13:42 Ответить
Я правильно понимаю, что мы уже и с пехотными группами воевать не можем?
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15.05.2024 13:43 Ответить
Не ведіться на речників з марафону . Читайте те що пишуть військові прямо з фронту .
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15.05.2024 13:48 Ответить
.
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15.05.2024 13:50 Ответить
👍
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15.05.2024 14:03 Ответить
Які тонкощі: "ДЕЯКІ ПІХОТНІ ГРУПИ". Яка різниця деякі чи не деякі, вони вже у Вівчанську і це факт.
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15.05.2024 14:01 Ответить
Хлопці наші героїчні, воююють наререкір владі.
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15.05.2024 14:14 Ответить
Деякі піхотні групи армії РФ взагалі чомусь знаходяться на території України. Якось незрозуміло...
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15.05.2024 14:19 Ответить
Куда смотрят налоговые и правоохранительные органы Украины?!
Где делись деньги на бункера и укрепрайоны?! США и Германия на это выделили почти 7,2 млрд. евро!
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15.05.2024 15:21 Ответить
 
 