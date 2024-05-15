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Деякі піхотні групи армії РФ зайшли до Вовчанська. Ворог намагається закріпитися у північній частині міста, - Міноборони

Російська армія

До Вовчанська Харківської області зайшли деякі ворожі піхотні групи. Російські війська намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають. Є тенденція до стабілізації.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання - знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися", - зазначив він.

За словами речника, українські воїни завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти ворога. Зокрема, коли окупанти технікою підвозять піхоту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти перегруповуються на Харківщині, Сили оборони протидіють накопиченню ворога в північній частині Вовчанська, - Генштаб

"Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли", - зауважив Лазуткін.

Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський знаходиться в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.

"Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв'язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж", - резюмували у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби ворога прорвати оборону на Харківщині зупинено, ситуацію стабілізовано. У районах Лук’янців і Вовчанська тривають бої, - ОСУВ "Хортиця

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

У Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. З початку доби, 15 травня 2024 року, ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти не припиняють обстрілів Вовчанської громади, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Міноборони (7294) Харківщина (6054) бойові дії (3671) Вовчанськ (411)


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Топ коментарі
+17
Викуріть їх звідти, хлопці. Або поховайте живцем під руїнами.
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15.05.2024 13:37
+17
А були б міни і укриття для ЗСУ, то жодна падла не залізла в місто. Гроші розікрали, нарід запевнили, що все добре і як завжди обрурили.
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15.05.2024 13:39
+12
ось результат розкрадання коштів на мини та фортифікацію зеленими падлами....
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15.05.2024 13:41
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Викуріть їх звідти, хлопці. Або поховайте живцем під руїнами.
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15.05.2024 13:37 Відповісти
До стабілізаціі ше далеко - пів - часа назад був репортаж з Вовчанська -- рашковани вже заходять з західноі частини
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15.05.2024 13:38 Відповісти
Завеликий. Не візьмуть. Але будуть гатити по ньому. Як можна було просрати кацапську навалу з цієї сторони? Їїв 22 ще ж вигнали!
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15.05.2024 13:43 Відповісти
Харків - дві хати? О_о та це ж друга (чи взагалі перша) столиця України
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15.05.2024 13:59 Відповісти
УРСР, не України.
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15.05.2024 14:19 Відповісти
Не перша, це слоган кацапів більшовиків які не змогли захопити Киїів але по площі приблизний до Київа, Харків здоровезний по площі і слава Богу, це багатьох людей рятує від ворожих ударів.

Цікавий факт - з 2022 в Харкові ні разу не бачив ураження новітніх висоток які ще не злані в екслуатацію по всьому місту, мабуть кацапи гатять тільки туди де живуть люди щоб був великий розголос.
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15.05.2024 14:30 Відповісти
Ніколи Харків не був столицею України, те що кацапи окупували місто і назвали його столицею таким його не робить, це теж саме якщо тепер казапи назвуть столицею України умовний Донецьк.
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15.05.2024 18:17 Відповісти
Стаття про Вовчанськ, який Харків?
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19.05.2024 12:39 Відповісти
А були б міни і укриття для ЗСУ, то жодна падла не залізла в місто. Гроші розікрали, нарід запевнили, що все добре і як завжди обрурили.
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15.05.2024 13:39 Відповісти
В тилу півмільйона блатних військовослужбовців, які і дня не були на фронті і не будуть, бо відкупилися від фронту.
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15.05.2024 13:43 Відповісти
не 800 тис а 1.3 млн.. сили оборони по зарплатному фонду...
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15.05.2024 14:08 Відповісти
ось результат розкрадання коштів на мини та фортифікацію зеленими падлами....
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15.05.2024 13:41 Відповісти
щас зєля гордона пошле пірамідки розставляти. взагалі то, дєрьмак дав наказ їх поскладувати до приходу парашників, щоб тим свої не так було далеко підвозити. але ситуація така, що без допомоги гордона не обійтись.
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15.05.2024 13:42 Відповісти
Я правильно понимаю, что мы уже и с пехотными группами воевать не можем?
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15.05.2024 13:43 Відповісти
Не ведіться на речників з марафону . Читайте те що пишуть військові прямо з фронту .
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15.05.2024 13:48 Відповісти
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15.05.2024 13:50 Відповісти
👍
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15.05.2024 14:03 Відповісти
Які тонкощі: "ДЕЯКІ ПІХОТНІ ГРУПИ". Яка різниця деякі чи не деякі, вони вже у Вівчанську і це факт.
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15.05.2024 14:01 Відповісти
Хлопці наші героїчні, воююють наререкір владі.
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15.05.2024 14:14 Відповісти
Деякі піхотні групи армії РФ взагалі чомусь знаходяться на території України. Якось незрозуміло...
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15.05.2024 14:19 Відповісти
Куда смотрят налоговые и правоохранительные органы Украины?!
Где делись деньги на бункера и укрепрайоны?! США и Германия на это выделили почти 7,2 млрд. евро!
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15.05.2024 15:21 Відповісти
 
 