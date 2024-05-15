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Новини Війна
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Окупанти перегруповуються на Харківщині, Сили оборони протидіють накопиченню ворога в північній частині Вовчанська, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 15 травня 2024 року

Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. З початку доби, 15 травня 2024 року, ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Ситуація на прикордонні 

Як зазначається, у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у положенні військ не відбулось.

На сході України, на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, з початку доби противник провів 23 атаки на позиції наших військ, з них 19 ще триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби ворога прорвати оборону на Харківщині зупинено, ситуацію стабілізовано. У районах Лук’янців і Вовчанська тривають бої, - ОСУВ "Хортиця"

Обстановка на Харківщині

Також зазначається, що на Харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування. Українськими підрозділами за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

Загалом з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку 10.05.2024 втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Вовчанську вкрай складна, ворог займає позиції на вулицях міста, - керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко. ВIДЕО

Обстановка на Сході

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Куземівка - Стельмахівка, Крохмальне - Берестове, Котлярівка - Піщане, Кармазинівка - Новоєгорівка. Втрат наших позицій не допущено.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника на напрямку Червонопопівка - Новосадове, противник успіху не мав.

На Сіверському напрямку наші війська стримують 5 атак російських окупантів на напрямках Веселе - Роздолівка, Берестове - Спірне, Миколаївка - Спірне, Яковлівка - Роздолівка, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Зайцеве – Курдюмівка, втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку українські оборонці відбили дві атаки противника на напрямку Очеретине - Новоолександрівка, одне бойове зіткнення триває на напрямку Соловйове - Сокіл , ще одну атаку окупантів наші воїни відбивають на напрямку Семенівка - Новоселівка Перша. На одній з ділянок під час атаки противника наші захисники знищили ворожий танк та дві БМП. Сили оборони покращили тут тактичне положення. На іншій ділянці внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника українські воїни проводять перегрупування.

Також читайте: Сили оборони покращили тактичне положення на окремих ділянках на Куп’янщині, за добу на фронті - 166 боєзіткнень, - Генштаб

На Курахівському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника в напрямку Славне - Новомихайлівка. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають. Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

Від початку поточної доби російський агресор найактивніший на Времівському напрямку. Тут підрозділи Сил оборони відбили 8 та продовжують стримувати ще дві атаки противника на напрямках Микільське - Костянтинівка, Солодке - Костянтинівка, Завітне Бажання - Старомайорське, Володине - Старомайорське. Втрат наших позицій не допущено, бої тривають.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине, російські окупанти успіху не мали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Загалом, з початку доби загалом відбулося 41 бойове зіткнення. Противник завдав один авіаційний удар з використанням КАБів та 17 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 470 обстрілів позицій наших військ.

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З початку доби знищено майже 260 окупантів, 76 одиниць озброєння і військової техніки, нашими підрозділами уражено два ворожих пункти зберігання боєприпасів.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Автор: 

Генштаб ЗС (6476) Харківщина (6054) Вовчанськ (411)


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Топ коментарі
+2
судячи з усього Вовчанськ зовсім скоро впаде або вже хоча з відвертими зрадниками в вищому керівництві країни та Сирською вертикаллю це було очікувано, з такою підготовкою фортифікацій, де тупо порозбрасували ці "зуби дракона" кацапам у подарунок
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15.05.2024 12:31
+1
Тактические успехи московитов это результат цветущего дебилизма и вредительства в Украине. Причем на всех уровнях. Местная администрация не может закупить Пэтриот за границей, но может вырыть сеть окопов или расставить зубы дракона, которые лежат в куче. Как видим, это никому не надо.
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15.05.2024 12:37
+1
Объективности ради зубы дракона не зермаки должны расставлять. Они были изготовлены и доставлены на место. Но кому-то хитросделаному захотелось списать пару тонн соляры. В результате у московитов тактические успехи и очень удачные пропагандистские материалы.
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15.05.2024 12:42
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судячи з усього Вовчанськ зовсім скоро впаде або вже хоча з відвертими зрадниками в вищому керівництві країни та Сирською вертикаллю це було очікувано, з такою підготовкою фортифікацій, де тупо порозбрасували ці "зуби дракона" кацапам у подарунок
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15.05.2024 12:31 Відповісти
Вже. ЗСУ вийшли з Вовчанська. Генштаб бреше.
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15.05.2024 12:39 Відповісти
Пруф є?
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15.05.2024 13:16 Відповісти
Объективности ради зубы дракона не зермаки должны расставлять. Они были изготовлены и доставлены на место. Но кому-то хитросделаному захотелось списать пару тонн соляры. В результате у московитов тактические успехи и очень удачные пропагандистские материалы.
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15.05.2024 12:42 Відповісти
Нажаль Ви праві. Мороки з тими зубами, треба вкопати, залити бетоном, поруч ще замінувати. А так і наче привезли і папери підписані. Капець....
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15.05.2024 12:47 Відповісти
Эти зубы странные какие-то, кацапские пирамидки суровикина высотой метра в полтора, а в Харьковской области раза в два ниже, а значит в 8 раз легче, выглядят какими-то игрушечными
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15.05.2024 12:57 Відповісти
Это бутафория, распил бабла.
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15.05.2024 13:29 Відповісти
Тактические успехи московитов это результат цветущего дебилизма и вредительства в Украине. Причем на всех уровнях. Местная администрация не может закупить Пэтриот за границей, но может вырыть сеть окопов или расставить зубы дракона, которые лежат в куче. Как видим, это никому не надо.
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15.05.2024 12:37 Відповісти
Местная администрация давно вывезла родню за бугор. И сама туда же чухнет по заветам папаши Мюллера- когда в городе будут рваться снаряды, а по улицам идти русские танки, вот тогда можно будет уйти тихо, не хлопая дверью.
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15.05.2024 13:33 Відповісти
У відділення поліції № 2 ХРУП № 1 надійшла інформація про те, що у місті Люботин на території міського кладовища з двох могил загиблих бійців ЗСУ невідомий викрав державні прапори України.
Працівники поліції оперативно викрили чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець. Поліцейські вилучили за місцем мешкання зловмисника речові докази. Також слідчими встановлена причетність чоловіка до скоєння ще 8 аналогічних злочинів на території місцевого кладовища. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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15.05.2024 13:34 Відповісти
 
 