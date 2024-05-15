Окупанти перегруповуються на Харківщині, Сили оборони протидіють накопиченню ворога в північній частині Вовчанська, - Генштаб

Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. З початку доби, 15 травня 2024 року, ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Ситуація на прикордонні

Як зазначається, у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у положенні військ не відбулось.

На сході України, на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, з початку доби противник провів 23 атаки на позиції наших військ, з них 19 ще триває.

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Обстановка на Харківщині

Також зазначається, що на Харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування. Українськими підрозділами за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

Загалом з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку 10.05.2024 втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки.

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Обстановка на Сході

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Куземівка - Стельмахівка, Крохмальне - Берестове, Котлярівка - Піщане, Кармазинівка - Новоєгорівка. Втрат наших позицій не допущено.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника на напрямку Червонопопівка - Новосадове, противник успіху не мав.

На Сіверському напрямку наші війська стримують 5 атак російських окупантів на напрямках Веселе - Роздолівка, Берестове - Спірне, Миколаївка - Спірне, Яковлівка - Роздолівка, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Зайцеве – Курдюмівка, втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку українські оборонці відбили дві атаки противника на напрямку Очеретине - Новоолександрівка, одне бойове зіткнення триває на напрямку Соловйове - Сокіл , ще одну атаку окупантів наші воїни відбивають на напрямку Семенівка - Новоселівка Перша. На одній з ділянок під час атаки противника наші захисники знищили ворожий танк та дві БМП. Сили оборони покращили тут тактичне положення. На іншій ділянці внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника українські воїни проводять перегрупування.

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На Курахівському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника в напрямку Славне - Новомихайлівка. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають. Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

Від початку поточної доби російський агресор найактивніший на Времівському напрямку. Тут підрозділи Сил оборони відбили 8 та продовжують стримувати ще дві атаки противника на напрямках Микільське - Костянтинівка, Солодке - Костянтинівка, Завітне Бажання - Старомайорське, Володине - Старомайорське. Втрат наших позицій не допущено, бої тривають.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине, російські окупанти успіху не мали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Загалом, з початку доби загалом відбулося 41 бойове зіткнення. Противник завдав один авіаційний удар з використанням КАБів та 17 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 470 обстрілів позицій наших військ.

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З початку доби знищено майже 260 окупантів, 76 одиниць озброєння і військової техніки, нашими підрозділами уражено два ворожих пункти зберігання боєприпасів.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.