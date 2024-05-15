Сили оборони покращили тактичне положення на окремих ділянках на Куп’янщині, за добу на фронті - 166 боєзіткнень, - Генштаб

Вчора, 14 травня, ворог активно наступав на багатьох напрямках фронту в Україні. За добу зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Бойові дії 14 травня 2024 року

За його словами, упродовж минулої доби на фронті було зафіксовано 166 бойових зіткнень і це вдвічі більше, ніж у такий самий день тиждень тому.

Ситуація в районах бойових дій залишається складною, проте контрольованою.

За даними Генштабу, упродовж доби окупанти здійснили 3 ракетні та 78 авіаударів, 99 обстрілів із РСЗВ.

На Куп'янському напрямку ворог вчинив 25 атак на позиції ЗСУ. Успіху ворог не мав. Захисники відновили раніше втрачені позиції та покращили тактичне положення на окремих ділянках.

На Лиманському напрямку захисники відбили 3 атаки окупантів. Втрат позицій недопущено.

На Сіверському напрямку оборонці відбили 9 атак противника, на Краматорському - 24 атаки, на Покровському - 61 атаку, на Курахівському - 9 атак, на Времівському - 9 атак, на Оріхівському - 4 атаки.

На Придніпровському напрямку окупанти намагаються витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксована 5 атак окупантів в районі н.п.Кринки. Втрат позицій не допущено.

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Удари по ворогу

За минулу добу захисники завдали ударів по 1 пункту управління окупантів, 1 артилерійському засобу, 1 засобу ППО, 1 станції РЕБ, 1 складу боєприпасів, 2 ЗРК та 6 районах зосередження особового складу та військової техніки противника.