Силы обороны улучшили тактическое положение на отдельных участках в Купянщине, за сутки на фронте - 166 боестолкновений, - Генштаб
Вчера, 14 мая, враг активно наступал на многих направлениях фронта в Украине. За сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.
Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Боевые действия 14 мая 2024 года
По его словам, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 166 боевых столкновений и это вдвое больше, чем в такой же день неделю назад.
Ситуация в районах боевых действий остается сложной, однако контролируемой.
По данным Генштаба, в течение суток оккупанты совершили 3 ракетных и 78 авиаударов, 99 обстрелов из РСЗО.
На Купянском направлении враг совершил 25 атак на позиции ВСУ. Успеха враг не имел. Защитники восстановили ранее утраченные позиции и улучшили тактическое положение на отдельных участках.
На Лиманском направлении защитники отбили 3 атаки оккупантов. Потери позиций недопущены.
На Северском направлении защитники отбили 9 атак противника, на Краматорском - 24 атаки, на Покровском - 61 атаку, на Кураховском - 9 атак, на Времовском - 9 атак, на Ореховском - 4 атаки.
На Приднепровском направлении оккупанты пытаются вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 5 атак оккупантов в районе н.п.Крынки. Потерь позиций не допущено.
Удары по врагу
За минувшие сутки защитники нанесли удары по 1 пункту управления оккупантов, 1 артиллерийскому средству, 1 средству ПВО, 1 станции РЭБ, 1 складу боеприпасов, 2 ЗРК и 6 районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
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