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Новости
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Силы обороны улучшили тактическое положение на отдельных участках в Купянщине, за сутки на фронте - 166 боестолкновений, - Генштаб

Обстановка на фронті за 14 травня 2024 року

Вчера, 14 мая, враг активно наступал на многих направлениях фронта в Украине. За сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Боевые действия 14 мая 2024 года

По его словам, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 166 боевых столкновений и это вдвое больше, чем в такой же день неделю назад.

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, однако контролируемой.

По данным Генштаба, в течение суток оккупанты совершили 3 ракетных и 78 авиаударов, 99 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг совершил 25 атак на позиции ВСУ. Успеха враг не имел. Защитники восстановили ранее утраченные позиции и улучшили тактическое положение на отдельных участках.

На Лиманском направлении защитники отбили 3 атаки оккупантов. Потери позиций недопущены.

На Северском направлении защитники отбили 9 атак противника, на Краматорском - 24 атаки, на Покровском - 61 атаку, на Кураховском - 9 атак, на Времовском - 9 атак, на Ореховском - 4 атаки.

На Приднепровском направлении оккупанты пытаются вытеснить украинские силы с левобережья Днепра. Здесь было зафиксировано 5 атак оккупантов в районе н.п.Крынки. Потерь позиций не допущено.

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Удары по врагу

За минувшие сутки защитники нанесли удары по 1 пункту управления оккупантов, 1 артиллерийскому средству, 1 средству ПВО, 1 станции РЭБ, 1 складу боеприпасов, 2 ЗРК и 6 районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Автор: 

Генштаб ВС (6177) боевые действия (3917)


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Це вже рекорд? Згадую єкспертів, які твердо заявляли що в квітні орки видихаються.
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15.05.2024 10:09 Ответить
Після абдристовича у мудрого наріда мав би з'явитись імунітет проти "єкспєртов", які щось там обіцяють у довготривалій перспективі.
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15.05.2024 10:13 Ответить
Я що заявив телемараХфон то ділить на 50 %...зелені есПерди кажуть що наказали сказати. В ранці покращили, ввечері кацапи зайняли чергови села скажуть.
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15.05.2024 10:12 Ответить
Зато в Вовчанське вже вуличні бої, яке тактичне покращення?
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15.05.2024 10:53 Ответить
 
 