Оккупанты перегруппировываются на Харьковщине, Силы обороны противодействуют накоплению врага в северной части Волчанска, - Генштаб

Силы обороны продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. С начала суток, 15 мая 2024 года, враг не проводил активных действий на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Ситуация на границе

Как отмечается, в приграничных районах Черниговской и Сумской областей обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в положении войск не произошло.

На востоке Украины, на Харьковском, Купянском, Лиманском, Сиверском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях, с начала суток противник провел 23 атаки на позиции наших войск, из них 19 еще продолжаются.

Также читайте: Попытки врага прорвать оборону на Харьковщине остановлены, ситуация стабилизирована. В районах Лукьянцов и Волчанска продолжаются бои, - ОСГВ "Хортиця"

Обстановка на Харьковщине

Также отмечается, что на Харьковском направлении противник активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку. Украинскими подразделениями с помощью средств разведки осуществляется выявление отдельных групп противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносится огневое поражение с целью недопущения накопления врагом сил и средств в северной части города Волчанска. Кроме того, наши подразделения продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем - места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования вражеских позиций.

Всего с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении 10.05.2024 потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожено или повреждено 98 единиц вооружения и военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Волчанске крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города, - руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко. ВИДЕО

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении подразделения наших войск отбили одну атаку противника, продолжают вести 8 боевых столкновений на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Куземовка - Стельмаховка, Крахмальное - Берестово, Котляровка - Песчаное, Кармазиновка - Новоегоровка. Потерь наших позиций не допущено.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника на направлении Червонопоповка - Новосадово, противник успеха не имел.

На Сиверском направлении наши войска сдерживают 5 атак российских оккупантов на направлениях Веселое - Раздолевка, Берестово - Спорное, Николаевка - Спорное, Яковлевка - Раздолевка, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника на направлении Зайцево - Курдюмовка, потерь позиций не допущено.

На Покровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника на направлении Очеретино - Новоалександровка, одно боевое столкновение продолжается на направлении Соловьево - Сокол, еще одну атаку оккупантов наши воины отражают на направлении Семеновка - Новоселовка Первая. На одном из участков во время атаки противника наши защитники уничтожили вражеский танк и две БМП. Силы обороны улучшили здесь тактическое положение. На другом участке в результате интенсивного огневого воздействия противника украинские воины проводят перегруппировку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны улучшили тактическое положение на отдельных участках в Купянщине, за сутки на фронте - 166 боестолкновений, - Генштаб

На Кураховском направлении наши войска отражают одну атаку противника в направлении Славное - Новомихайловка. В настоящее время потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая, бои продолжаются. Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

С начала текущих суток российский агрессор активен на Времевском направлении. Здесь подразделения Сил обороны отбили 8 и продолжают сдерживать еще две атаки противника на направлениях Никольское - Константиновка, Сладкое - Константиновка, Завитне Бажання - Старомайорское, Володино - Старомайорское. Потерь наших позиций не допущено, бои продолжаются.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника на направлении Новопрокоповка - Работино, российские оккупанты успеха не имели.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В общей сложности, с начала суток в целом произошло 41 боевое столкновение. Противник нанес один авиационный удар с использованием КАБов и 17 ударов дронами-камикадзе, совершил более 470 обстрелов позиций наших войск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковщине продолжаются бои, оккупанты пытаются получить тактическое преимущество, - Нацгвардия

С начала суток уничтожено почти 260 оккупантов, 76 единиц вооружения и военной техники, нашими подразделениями поражено два вражеских пункта хранения боеприпасов.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Также читайте: Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.

Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.