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Украинские воины уничтожили два вражеских танка на Харьковщине: "Горит, сука! Волчанск наш!". ВИДЕО

В сети опубликована запись, на которой сняты два горящих танка на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор отмечает, что танки были уничтожены бойцами 57-й и 71-й бригад.

"В Волчанске, Харьковская область, продолжаются бои. На этих кадрах - два российских танка, уничтоженные сегодня огнем 57-й и 71-й бригад", - отмечается в комментарии к видео.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковщине продолжаются бои, оккупанты пытаются получить тактическое преимущество, - Нацгвардия

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих

Автор: 

армия РФ (19188) Харьковщина (5577) уничтожение (6904) боевые действия (4030) Волчанск (388)


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З підвітряної сторони, добре горіти оркам!!
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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15.05.2024 13:19 Ответить
Тепла зустріч.
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15.05.2024 13:22 Ответить
Навіть - гаряча!
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15.05.2024 16:29 Ответить
droni uze podjexali,vot eto uze xoroso.
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15.05.2024 13:46 Ответить
Droni nikuda ne yeggali, братан😀
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16.05.2024 08:25 Ответить
під вогневим контролем. Тримайтеся, рідні! Їбаште кацапську наволоч!!
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15.05.2024 14:38 Ответить
Тримайтеся, хлопчики !
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15.05.2024 18:58 Ответить
 
 