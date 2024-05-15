Українські воїни знищили два ворожі танки на Харківщині: "Горить, сука! Вовчанськ наш!". ВIДЕО

У мережі опублікований запис, на якому зафільмовані два палаючі танки на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор зазначає, що танки були знищені бійцями 57-ї та 71-ї бригад.

"Годину тому воїни 57-і та 71-і бригад ЗСУ відбили першу танкову атаку росіян безпосередньо у Вовчанську. Знищено у місті два російських танки Т-72. Дрони, які уся країна і багато міст та громад направляють на харківський напрямок - працюють в руках наших воїнів на захист Вовчанську. І скоро дронів буде значно більше.", - зазначається у коментарі до відео.

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Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців