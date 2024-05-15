Шестерых оккупантов засыпало в погребе после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" попал в погреб, в котором находилось по меньшей мере шесть оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что удар дрона-камикадзе практически закопал оккупантов в погребе.
"Братская могила для россиян в одном из украинских погребов была устроена пилотами дронов "Strike Drones Company" 47 ОМБр", - говорится в комментарии к записи.
Топ комментарии
+9 Яр Холодний
показать весь комментарий15.05.2024 12:39
+5 MausMike
показать весь комментарий15.05.2024 12:55
+5 Bob Fayn
показать весь комментарий15.05.2024 13:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У 2022-му крали у нас по селах лише м"ясо сало і варення Овочеві консервації не чіпали
Смерть каторжанам з московії!!
і лади не буде
і ховати не буде кого бо їх звідти хрен хто буде діставати..
мінус 6 підарів.
Лепота
то хоть собаки не гризтимуть цю гидоту на землі