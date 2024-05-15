Шестерых оккупантов засыпало в погребе после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" попал в погреб, в котором находилось по меньшей мере шесть оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что удар дрона-камикадзе практически закопал оккупантов в погребе.

"Братская могила для россиян в одном из украинских погребов была устроена пилотами дронов "Strike Drones Company" 47 ОМБр", - говорится в комментарии к записи.

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