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Шестерых оккупантов засыпало в погребе после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 47-й ОМБр "Магура" попал в погреб, в котором находилось по меньшей мере шесть оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что удар дрона-камикадзе практически закопал оккупантов в погребе.

"Братская могила для россиян в одном из украинских погребов была устроена пилотами дронов "Strike Drones Company" 47 ОМБр", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Противотанкисты уничтожили технику врага и прикрыли нашу пехоту. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904) дроны (3908) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+9
В українському льоху важко вмерти з голоду Та й попить повинно буть В квітні 2022-го хлопці полонених допитували Так ті дивувались: "У вас в деревнях прастой погреб - филиал супермаркета!"
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15.05.2024 12:39
+5
Косервовані кацапи. Опт.
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15.05.2024 12:55
+5
тутанхамони
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15.05.2024 13:28
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В українському льоху важко вмерти з голоду Та й попить повинно буть В квітні 2022-го хлопці полонених допитували Так ті дивувались: "У вас в деревнях прастой погреб - филиал супермаркета!"
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15.05.2024 12:39 Ответить
Тепер кацап сам стане кормом для щурів.
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15.05.2024 14:16 Ответить
З этого погреба казламордые давно все украли
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15.05.2024 16:41 Ответить
Нє! Діжка минулорічної квашеної капусти та консервована квасоля залишились.
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15.05.2024 17:00 Ответить
Мені че не відомо
У 2022-му крали у нас по селах лише м"ясо сало і варення Овочеві консервації не чіпали
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15.05.2024 17:04 Ответить
Косервовані кацапи. Опт.
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15.05.2024 12:55 Ответить
тутанхамони
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15.05.2024 13:28 Ответить
Добра робота !! Дякуємо щиро, нашим Захисникам України!
Смерть каторжанам з московії!!
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15.05.2024 13:34 Ответить
і дарагая нє узнаєт какой у орка бил (конец)
і лади не буде
і ховати не буде кого бо їх звідти хрен хто буде діставати..
мінус 6 підарів.
Лепота
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15.05.2024 14:07 Ответить
Кацапам повезло , що опинилися під землею,
то хоть собаки не гризтимуть цю гидоту на землі
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15.05.2024 14:21 Ответить
"Закопали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги" (с)
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15.05.2024 14:31 Ответить
Куда ві денетесь с падводнай лодки,підари..
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15.05.2024 15:49 Ответить
А сильно жахнуло!
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15.05.2024 16:22 Ответить
Ужас. Когда то люди вернутся, начнут отстраиваться, а там полный погреб гамна((
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15.05.2024 16:40 Ответить
Сегодня у Кобзона аншлаг.
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15.05.2024 16:43 Ответить
Погребение
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15.05.2024 16:43 Ответить
Так! Від слова погріб.
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15.05.2024 17:01 Ответить
 
 