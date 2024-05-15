Шістьох окупантів засипало у льосі після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" влучив у льох, у якому перебувало щонайменше шість окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що удар дрона-камікадзе практично закопав окупантів у льосі.

"Братська могила для росіян у одному із українських погребів була влаштована пілотами дронів "Strike Drones Company" 47 ОМБр", - йдеться у коментарі до запису.

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