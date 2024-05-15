Шістьох окупантів засипало у льосі після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" влучив у льох, у якому перебувало щонайменше шість окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що удар дрона-камікадзе практично закопав окупантів у льосі.
"Братська могила для росіян у одному із українських погребів була влаштована пілотами дронів "Strike Drones Company" 47 ОМБр", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар15.05.2024 12:39
+5 MausMike
показати весь коментар15.05.2024 12:55
+5 Bob Fayn
показати весь коментар15.05.2024 13:28
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У 2022-му крали у нас по селах лише м"ясо сало і варення Овочеві консервації не чіпали
Смерть каторжанам з московії!!
і лади не буде
і ховати не буде кого бо їх звідти хрен хто буде діставати..
мінус 6 підарів.
Лепота
то хоть собаки не гризтимуть цю гидоту на землі