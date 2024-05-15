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Шістьох окупантів засипало у льосі після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр "Магура" влучив у льох, у якому перебувало щонайменше шість окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що удар дрона-камікадзе практично закопав окупантів у льосі.

"Братська могила для росіян у одному із українських погребів була влаштована пілотами дронів "Strike Drones Company" 47 ОМБр", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протитанкісти знищили техніку ворога та прикрили нашу піхоту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) дрони (4689) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+9
В українському льоху важко вмерти з голоду Та й попить повинно буть В квітні 2022-го хлопці полонених допитували Так ті дивувались: "У вас в деревнях прастой погреб - филиал супермаркета!"
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15.05.2024 12:39
+5
Косервовані кацапи. Опт.
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15.05.2024 12:55
+5
тутанхамони
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15.05.2024 13:28
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В українському льоху важко вмерти з голоду Та й попить повинно буть В квітні 2022-го хлопці полонених допитували Так ті дивувались: "У вас в деревнях прастой погреб - филиал супермаркета!"
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15.05.2024 12:39 Відповісти
Тепер кацап сам стане кормом для щурів.
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15.05.2024 14:16 Відповісти
З этого погреба казламордые давно все украли
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15.05.2024 16:41 Відповісти
Нє! Діжка минулорічної квашеної капусти та консервована квасоля залишились.
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15.05.2024 17:00 Відповісти
Мені че не відомо
У 2022-му крали у нас по селах лише м"ясо сало і варення Овочеві консервації не чіпали
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15.05.2024 17:04 Відповісти
Косервовані кацапи. Опт.
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15.05.2024 12:55 Відповісти
тутанхамони
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15.05.2024 13:28 Відповісти
Добра робота !! Дякуємо щиро, нашим Захисникам України!
Смерть каторжанам з московії!!
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15.05.2024 13:34 Відповісти
і дарагая нє узнаєт какой у орка бил (конец)
і лади не буде
і ховати не буде кого бо їх звідти хрен хто буде діставати..
мінус 6 підарів.
Лепота
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15.05.2024 14:07 Відповісти
Кацапам повезло , що опинилися під землею,
то хоть собаки не гризтимуть цю гидоту на землі
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15.05.2024 14:21 Відповісти
"Закопали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги" (с)
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15.05.2024 14:31 Відповісти
Куда ві денетесь с падводнай лодки,підари..
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15.05.2024 15:49 Відповісти
А сильно жахнуло!
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15.05.2024 16:22 Відповісти
Ужас. Когда то люди вернутся, начнут отстраиваться, а там полный погреб гамна((
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15.05.2024 16:40 Відповісти
Сегодня у Кобзона аншлаг.
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15.05.2024 16:43 Відповісти
Погребение
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15.05.2024 16:43 Відповісти
Так! Від слова погріб.
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15.05.2024 17:01 Відповісти
 
 