Протитанкісти знищили техніку ворога та прикрили нашу піхоту. ВIДЕО
Протитанкісти 47-ої окремої механізованої бригади знищили броню та окупантів. А також виконали дуже важливу та потужну роль — прикривали нашу піхоту.
Відео роботи протитанкістів зі знищення ворожої бронетехніки та окупантів у своєму телеграм-каналі опублікували бійці 47-ої окремої механізованої бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Вадим Рыбаков
показати весь коментар15.05.2024 00:27 Відповісти Мені подобається 0
Dust
показати весь коментар15.05.2024 00:38 Відповісти Мені подобається 5
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Petro Griva
показати весь коментар15.05.2024 10:04 Відповісти Мені подобається 7
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