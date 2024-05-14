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Протитанкісти знищили техніку ворога та прикрили нашу піхоту. ВIДЕО

Протитанкісти 47-ої окремої механізованої бригади знищили броню та окупантів. А також виконали дуже важливу та потужну роль — прикривали нашу піхоту.

Відео роботи протитанкістів зі знищення ворожої бронетехніки та окупантів у своєму телеграм-каналі опублікували бійці 47-ої окремої механізованої бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7235) 47 окрема механізована бригада (265)


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коли вже в них закінчаться ці танки, за....ли
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15.05.2024 00:27 Відповісти
якісь копитні лемінги самовбивці
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15.05.2024 00:38 Відповісти
Яка гарна ця штука Стугна!!!!! І РЕБ їй до сра*и і лупить на 5 км...
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15.05.2024 10:04 Відповісти
 
 