Противотанкисты уничтожили технику врага и прикрыли нашу пехоту. ВИДЕО
Противотанкисты 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили броню и оккупантов. А также выполнили очень важную и мощную роль - прикрывали нашу пехоту.
Видео работы противотанкистов по уничтожению вражеской бронетехники и оккупантов в своем телеграмм-канале опубликовали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Вадим Рыбаков
показать весь комментарий15.05.2024 00:27 Ответить Мне нравится 0
Dust
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Petro Griva
показать весь комментарий15.05.2024 10:04 Ответить Мне нравится 7
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