Противотанкисты уничтожили технику врага и прикрыли нашу пехоту. ВИДЕО

Противотанкисты 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили броню и оккупантов. А также выполнили очень важную и мощную роль - прикрывали нашу пехоту.

Видео работы противотанкистов по уничтожению вражеской бронетехники и оккупантов в своем телеграмм-канале опубликовали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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