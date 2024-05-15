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Противотанкисты уничтожили технику врага и прикрыли нашу пехоту. ВИДЕО

Противотанкисты 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили броню и оккупантов. А также выполнили очень важную и мощную роль - прикрывали нашу пехоту.

Видео работы противотанкистов по уничтожению вражеской бронетехники и оккупантов в своем телеграмм-канале опубликовали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6904) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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коли вже в них закінчаться ці танки, за....ли
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15.05.2024 00:27 Ответить
якісь копитні лемінги самовбивці
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15.05.2024 00:38 Ответить
Яка гарна ця штука Стугна!!!!! І РЕБ їй до сра*и і лупить на 5 км...
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15.05.2024 10:04 Ответить
 
 