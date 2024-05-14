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Силы обороны уничтожили российскую БМП-2 вместе с десантом. ВИДЕО

Украинские защитники атаковали дронами-камикадзе вражескую БМП-2 вместе с десантом на одном из направлений фронта.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожили украинские защитники. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) БМП (399)


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Жалко шо не видно як лапти разлетелись...
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14.05.2024 21:53 Ответить
Причем вместе с ногами
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14.05.2024 23:59 Ответить
Смерть кацапам!
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14.05.2024 21:56 Ответить
Ї єнерал,ручкою так... Єто ж не 41-й? На бьєлом конє... Яка людина була(
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14.05.2024 22:14 Ответить
Відправили москалів до пекла
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14.05.2024 22:20 Ответить
Дрончик аж розгубився...
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15.05.2024 03:55 Ответить
 
 