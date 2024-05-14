Силы обороны уничтожили российскую БМП-2 вместе с десантом. ВИДЕО
Украинские защитники атаковали дронами-камикадзе вражескую БМП-2 вместе с десантом на одном из направлений фронта.
Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
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Fish Man
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