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Сили оборони знищили російську БМП-2 разом з десантом. ВIДЕО

Українські захисники атакували дронами-камікадзе ворожу БМП-2 разом з десантом на одному із напрямків фронту.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищили українські захисники. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) БМП (410)


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Жалко шо не видно як лапти разлетелись...
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14.05.2024 21:53 Відповісти
Причем вместе с ногами
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14.05.2024 23:59 Відповісти
Смерть кацапам!
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14.05.2024 21:56 Відповісти
Ї єнерал,ручкою так... Єто ж не 41-й? На бьєлом конє... Яка людина була(
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14.05.2024 22:14 Відповісти
Відправили москалів до пекла
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14.05.2024 22:20 Відповісти
Дрончик аж розгубився...
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15.05.2024 03:55 Відповісти
 
 