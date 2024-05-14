Сили оборони знищили російську БМП-2 разом з десантом. ВIДЕО
Українські захисники атакували дронами-камікадзе ворожу БМП-2 разом з десантом на одному із напрямків фронту.
Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Fish Man
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