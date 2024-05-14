Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожили украинские защитники. ВИДЕО
Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожили бойцы 63-й отдельной механизированной бригады при содействии приданных подразделений и боевых побратимов из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.
Вследствие точных выстрелов артиллерии и добивания дронами было сожжено 5 танков и 5 БМП, которые пытались штурмовать наши позиции, передает Цензор.НЕТ.
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мыкола дрон
показать весь комментарий14.05.2024 20:01 Ответить Мне нравится 3
Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий14.05.2024 20:02 Ответить Мне нравится 3
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий14.05.2024 20:46 Ответить Мне нравится 3
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