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Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожили украинские защитники. ВИДЕО

Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожили бойцы 63-й отдельной механизированной бригады при содействии приданных подразделений и боевых побратимов из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Вследствие точных выстрелов артиллерии и добивания дронами было сожжено 5 танков и 5 БМП, которые пытались штурмовать наши позиции, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2256) БМП (399) 63 ОМБр (101)


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друга серія,але дуже гарно
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14.05.2024 20:01 Ответить
І чого ото було лізти воювати? Своєї землі не вистачало?
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14.05.2024 20:02 Ответить
Кацап це патологічне зло. У них в крові насилля, руйнування та страждання
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14.05.2024 20:46 Ответить
 
 