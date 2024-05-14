Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожили украинские защитники. ВИДЕО

Сразу 10 единиц вражеской техники уничтожили бойцы 63-й отдельной механизированной бригады при содействии приданных подразделений и боевых побратимов из 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Вследствие точных выстрелов артиллерии и добивания дронами было сожжено 5 танков и 5 БМП, которые пытались штурмовать наши позиции, передает Цензор.НЕТ.

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