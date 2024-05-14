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Новости Видео Война
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Танкист 93-й бригады "Мартин" возглавил атаку пехоты в Бахмуте: "У меня дед был танкистом, я хотел им стать. Это было тяжело, но мечта сбылась". ВИДЕО

Главный сержант разведроты с позывным "Шизик" 93-й бригады рассказал о легендарном танкисте "Мартине", который спасает пехоту, работает с открытых позиций, прорывается в бой по заминированным полям, а однажды даже возглавил атаку разведгруппы.

Как информирует Цензор.НЕТ, "Мартин" - командир танкового экипажа 93-й бригады "Холодный Яр" и сегодня служит на Бахмутском направлении. Он недавно вернулся в строй после ранения. Подробнее об этом смотрите далее в интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Ликвидация вражеской ДРГ в районе Часового Яра. ВИДЕО

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интервью (230) Бутусов Юрий (4358) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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14.05.2024 19:18 Ответить
Он еще в Бахмуте воюет? Как в анекдоте: Бабка, немцы в селе есть? -Какие немцы, война двадцать лет как закончилась. - Ни хрена, а я паровозы до сих пор под откос пускаю.
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14.05.2024 19:28 Ответить
Дурень рашисткий! Який в тебе номер кацапського пашпорту з курицею-мутантом на обкладинці? У свому воронежи скули!
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14.05.2024 19:37 Ответить
Погоняло у тебя знатное, петух.
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14.05.2024 20:03 Ответить
Дурень рашисткий, а скоріше підар воронежський! Не розумієшь українську, тому і не тявкай! ! На український "півень"! А підар звучитть як на рашистський, так і на нашій українською - підар!
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14.05.2024 20:26 Ответить
та нам посрати, що у вас на паспорті курка чи півень, так тобі підар зрозуміло?
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14.05.2024 22:38 Ответить
Хлопці! Велика усім Вам велика подяка, що Ви бороните нашу неньку Україну! Завдяки Вам, ми перебуємо у безпеці!

Нехай Ваші архангели захищають ваше життя!
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14.05.2024 19:32 Ответить
Головний сержант розвідроти на позивний "Шизік" 93-ої бригади розповів про легендарного танкіста "Мартіна", що рятує піхоту, працює з відкритих позицій, проривається в бій по замінованим полям, а одного разу навіть очолив атаку розвідгрупи, треба позивними помінятися у доброму гуморі.
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14.05.2024 21:16 Ответить
 
 