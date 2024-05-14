Танкист 93-й бригады "Мартин" возглавил атаку пехоты в Бахмуте: "У меня дед был танкистом, я хотел им стать. Это было тяжело, но мечта сбылась". ВИДЕО
Главный сержант разведроты с позывным "Шизик" 93-й бригады рассказал о легендарном танкисте "Мартине", который спасает пехоту, работает с открытых позиций, прорывается в бой по заминированным полям, а однажды даже возглавил атаку разведгруппы.
Как информирует Цензор.НЕТ, "Мартин" - командир танкового экипажа 93-й бригады "Холодный Яр" и сегодня служит на Бахмутском направлении. Он недавно вернулся в строй после ранения. Подробнее об этом смотрите далее в интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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