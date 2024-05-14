УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9266 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 077 9

Танкіст 93 бригади "Мартін" очолив атаку піхоти у Бахмуті: "У мене дід був танкістом, я хотів ним стати. Це було важко, але мрія збулася". ВIДЕО

Головний сержант розвідроти на позивний "Шизік" 93-ої бригади розповів про легендарного танкіста "Мартіна", що рятує піхоту, працює з відкритих позицій, проривається в бій по замінованим полям, а одного разу навіть очолив атаку розвідгрупи.

Як інформує Цензор.НЕТ"Мартін" – командир танкового екіпажу 93-ої бригади "Холодний яр" і сьогодні служить на Бахмутському напрямку. Він нещодавно повернувся в стрій після поранення. Детальніше про це, - дивіться далі в інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Ліквідація ворожої ДРГ в районі Часового Яру. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589) 93 окрема механізована бригада (294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найкращі в світі!
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
показати весь коментар
14.05.2024 19:18 Відповісти
Он еще в Бахмуте воюет? Как в анекдоте: Бабка, немцы в селе есть? -Какие немцы, война двадцать лет как закончилась. - Ни хрена, а я паровозы до сих пор под откос пускаю.
показати весь коментар
14.05.2024 19:28 Відповісти
Дурень рашисткий! Який в тебе номер кацапського пашпорту з курицею-мутантом на обкладинці? У свому воронежи скули!
показати весь коментар
14.05.2024 19:37 Відповісти
Погоняло у тебя знатное, петух.
показати весь коментар
14.05.2024 20:03 Відповісти
Дурень рашисткий, а скоріше підар воронежський! Не розумієшь українську, тому і не тявкай! ! На український "півень"! А підар звучитть як на рашистський, так і на нашій українською - підар!
показати весь коментар
14.05.2024 20:26 Відповісти
та нам посрати, що у вас на паспорті курка чи півень, так тобі підар зрозуміло?
показати весь коментар
14.05.2024 22:38 Відповісти
Хлопці! Велика усім Вам велика подяка, що Ви бороните нашу неньку Україну! Завдяки Вам, ми перебуємо у безпеці!

Нехай Ваші архангели захищають ваше життя!
показати весь коментар
14.05.2024 19:32 Відповісти
Головний сержант розвідроти на позивний "Шизік" 93-ої бригади розповів про легендарного танкіста "Мартіна", що рятує піхоту, працює з відкритих позицій, проривається в бій по замінованим полям, а одного разу навіть очолив атаку розвідгрупи, треба позивними помінятися у доброму гуморі.
показати весь коментар
14.05.2024 21:16 Відповісти
 
 