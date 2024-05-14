Танкіст 93 бригади "Мартін" очолив атаку піхоти у Бахмуті: "У мене дід був танкістом, я хотів ним стати. Це було важко, але мрія збулася". ВIДЕО

Головний сержант розвідроти на позивний "Шизік" 93-ої бригади розповів про легендарного танкіста "Мартіна", що рятує піхоту, працює з відкритих позицій, проривається в бій по замінованим полям, а одного разу навіть очолив атаку розвідгрупи.

Як інформує Цензор.НЕТ, "Мартін" – командир танкового екіпажу 93-ої бригади "Холодний яр" і сьогодні служить на Бахмутському напрямку. Він нещодавно повернувся в стрій після поранення. Детальніше про це, - дивіться далі в інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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