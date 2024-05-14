Ліквідація ворожої ДРГ в районі Часового Яру. ВIДЕО
Російські добровольці з легіону "Свобода Росії" виявили ворожу ДРГ по якій відпрацювали мінометами, також до ліквідації окупантів долучилися дружні підрозділи з касетними боєприпасами.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Створена для боротьби проти радянської армії котра по чисельності переважала завжди армії НАТО.
Конгресмени США тепер хочуть передати кластерні авіабомби.
Удобно, тепло і еслі шо, то "свято завжди поруч...