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Ліквідація ворожої ДРГ в районі Часового Яру. ВIДЕО

Російські добровольці з легіону "Свобода Росії" виявили ворожу ДРГ по якій відпрацювали мінометами, також до ліквідації окупантів долучилися дружні підрозділи з касетними боєприпасами.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції та ліквідували сотню окупантів: "Ого, ти вже розпух, а цей взагалі на горилу схожий". ВIДЕО 18+

Автор: 

ліквідація (3920) ДРГ (106)


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Морда Ванечки застыла - не дошел он до Берлина
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14.05.2024 18:14 Відповісти
В США, близько 3 мільйона кластерних *********** для артилерії і близько 1 мільйона кластерних авіабомб. Потенційно можна вразити мільйони солдатів техніки. І сильно деморалізує.

Створена для боротьби проти радянської армії котра по чисельності переважала завжди армії НАТО.

Конгресмени США тепер хочуть передати кластерні авіабомби.
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14.05.2024 18:31 Відповісти
а де можно прочитати, що конгресмени взагалі хочуть передавати кластерні авіабомби?
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14.05.2024 18:43 Відповісти
Мінометники взагалі снайпери! 👍
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14.05.2024 18:35 Відповісти
взагалі-то кацап сам прибіг до точки зіткнення з міною, але все одно вийшло епічно.
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14.05.2024 18:40 Відповісти
Мінометники - в мирному житті мисливці на качок: це було упередження.
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14.05.2024 19:31 Відповісти
тоді вони у мирному житті качок теж полювали із закритих позицій.
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14.05.2024 20:12 Відповісти
Як би сповіщення про міни надсилати вчасно - лемінги скоріше б накабздона побачили.
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14.05.2024 18:46 Відповісти
Останій кадр, це демонстрація нової розробки для армії чмосковії , портянка-конфеті...
Удобно, тепло і еслі шо, то "свято завжди поруч...
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14.05.2024 20:09 Відповісти
 
 