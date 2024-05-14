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Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції та ліквідували сотню окупантів: "Ого, ти вже розпух, а цей взагалі на горилу схожий". ВIДЕО 18+

Кадрами заходу на ворожі позиції після зачистки поділилися воїни нещодавно сформованого взводу "Фрост", 3-ї роти, 2-го батальйону 3-ої окремої штурмової бригади. Команда українських бійців ліквідувала близько сотні окупантів лише за 11 днів під Тернами на півночі Донецької області.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання міни у трьох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) Донецька область (8459) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Топ коментарі
+34
Увага.Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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14.05.2024 17:07
+18
Хлопці роблять істрію, обертають Землю...
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14.05.2024 17:08
+15
Чекаємо на прихильників абдристовича з його звинувачуваннях у расчєловєчіваніі.
Захоплення русні мільчаковим та обстрілами Харкова - ето другоє. Ім можно.
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14.05.2024 17:06
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Ти його шукаєш, щоб записатись до 3-ї штурмової? Бо поганялово у тебе якесь... небінарне
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14.05.2024 17:49 Відповісти
Зато в тебе бінарне " раз туди" . ))) По ходу справи, ти вже не раз "раз туди" отримував?)) Так що можеш знайти жору, він точно в Києві і використати з ним твій нік.
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14.05.2024 17:55 Відповісти
І що ти пишеш , що в третю записуються тільки якісь небінарні?
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14.05.2024 17:56 Відповісти
Чекаємо на прихильників абдристовича з його звинувачуваннях у расчєловєчіваніі.
Захоплення русні мільчаковим та обстрілами Харкова - ето другоє. Ім можно.
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14.05.2024 17:06 Відповісти
Увага.Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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14.05.2024 17:07 Відповісти
Додам, ще для зміцнення психіки.
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14.05.2024 17:30 Відповісти
Для покращення настрою людям зі стійкою психікою та стійковості психики людям з нестійкою
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14.05.2024 18:22 Відповісти
Хлопці роблять істрію, обертають Землю...
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14.05.2024 17:08 Відповісти
"Мы Землю толкаем ногами
От себя - на себя..." (с) Высоцкий.
Слава Героям!
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14.05.2024 17:51 Відповісти
В жопу маскаля висоцкого.
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17.05.2024 22:18 Відповісти
Може то колька валуєв - він грозився на віину сходити
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14.05.2024 17:08 Відповісти
Та кацапи всі горілли. А коли й не горілли - то шимпанзе. І то ще добре. Бо насправді - то ходячі шматки лайніща.
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14.05.2024 17:19 Відповісти
горили мирні та спокійні створіння
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14.05.2024 17:30 Відповісти
Карще б вони були горілі, горілі та пошматовані
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14.05.2024 19:05 Відповісти
Героям слава!
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14.05.2024 17:44 Відповісти
Хлопцы! Бажаю міцного!
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14.05.2024 18:38 Відповісти
Не варто хлопцям щось чипати на покинутій ворожій позиції. Спочатку сапери
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14.05.2024 19:14 Відповісти
Хлопці! Ви Боги! Дякую за Вашу роботу, по прибиранню нашої України від наволочі. Низькій уклін Вам Воїни.
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14.05.2024 21:29 Відповісти
I have no idea who will clean it up and when. Human bones will be everywhere for decades, maybe even hundreds of years.
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14.05.2024 21:43 Відповісти
Lying remains of creatures lying on the ground are not people.
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30.05.2024 09:12 Відповісти
Гарні Козаки з України, під час посівної, вимушені відволікатися на зачистку орків з московії!!
Смерть московітам ******! Слава Україні!
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15.05.2024 00:10 Відповісти
 
 