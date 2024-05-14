Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції та ліквідували сотню окупантів: "Ого, ти вже розпух, а цей взагалі на горилу схожий". ВIДЕО 18+
Кадрами заходу на ворожі позиції після зачистки поділилися воїни нещодавно сформованого взводу "Фрост", 3-ї роти, 2-го батальйону 3-ої окремої штурмової бригади. Команда українських бійців ліквідувала близько сотні окупантів лише за 11 днів під Тернами на півночі Донецької області.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+34 Александр Чуднивец #474549
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+18 Sergii Ustim
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+15 Деніс Войцеховський
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