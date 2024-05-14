Бойцы 3 ОШБр зачистили вражеские позиции и ликвидировали сотню оккупантов: "Ого, ты уже распух, а этот вообще на гориллу похож". ВИДЕО 18+
Кадрами захода на вражеские позиции после зачистки поделились воины недавно сформированного взвода "Фрост", 3-й роты, 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Команда украинских бойцов ликвидировала около сотни оккупантов только за 11 дней под Тернами на севере Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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