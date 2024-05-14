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Новости Видео Война
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Бойцы 3 ОШБр зачистили вражеские позиции и ликвидировали сотню оккупантов: "Ого, ты уже распух, а этот вообще на гориллу похож". ВИДЕО 18+

Кадрами захода на вражеские позиции после зачистки поделились воины недавно сформированного взвода "Фрост", 3-й роты, 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Команда украинских бойцов ликвидировала около сотни оккупантов только за 11 дней под Тернами на севере Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прямое попадание мины в трех оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) Донецкая область (9648) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Топ комментарии
+34
Увага.Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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14.05.2024 17:07
+18
Хлопці роблять істрію, обертають Землю...
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14.05.2024 17:08
+15
Чекаємо на прихильників абдристовича з його звинувачуваннях у расчєловєчіваніі.
Захоплення русні мільчаковим та обстрілами Харкова - ето другоє. Ім можно.
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14.05.2024 17:06
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Ти його шукаєш, щоб записатись до 3-ї штурмової? Бо поганялово у тебе якесь... небінарне
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14.05.2024 17:49 Ответить
Зато в тебе бінарне " раз туди" . ))) По ходу справи, ти вже не раз "раз туди" отримував?)) Так що можеш знайти жору, він точно в Києві і використати з ним твій нік.
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14.05.2024 17:55 Ответить
І що ти пишеш , що в третю записуються тільки якісь небінарні?
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14.05.2024 17:56 Ответить
Чекаємо на прихильників абдристовича з його звинувачуваннях у расчєловєчіваніі.
Захоплення русні мільчаковим та обстрілами Харкова - ето другоє. Ім можно.
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14.05.2024 17:06 Ответить
Увага.Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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14.05.2024 17:07 Ответить
Додам, ще для зміцнення психіки.
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14.05.2024 17:30 Ответить
Для покращення настрою людям зі стійкою психікою та стійковості психики людям з нестійкою
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14.05.2024 18:22 Ответить
Хлопці роблять істрію, обертають Землю...
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14.05.2024 17:08 Ответить
"Мы Землю толкаем ногами
От себя - на себя..." (с) Высоцкий.
Слава Героям!
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14.05.2024 17:51 Ответить
В жопу маскаля висоцкого.
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17.05.2024 22:18 Ответить
Може то колька валуєв - він грозився на віину сходити
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14.05.2024 17:08 Ответить
Та кацапи всі горілли. А коли й не горілли - то шимпанзе. І то ще добре. Бо насправді - то ходячі шматки лайніща.
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14.05.2024 17:19 Ответить
горили мирні та спокійні створіння
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14.05.2024 17:30 Ответить
Карще б вони були горілі, горілі та пошматовані
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14.05.2024 19:05 Ответить
Героям слава!
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14.05.2024 17:44 Ответить
Хлопцы! Бажаю міцного!
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14.05.2024 18:38 Ответить
Не варто хлопцям щось чипати на покинутій ворожій позиції. Спочатку сапери
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14.05.2024 19:14 Ответить
Хлопці! Ви Боги! Дякую за Вашу роботу, по прибиранню нашої України від наволочі. Низькій уклін Вам Воїни.
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14.05.2024 21:29 Ответить
I have no idea who will clean it up and when. Human bones will be everywhere for decades, maybe even hundreds of years.
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14.05.2024 21:43 Ответить
Lying remains of creatures lying on the ground are not people.
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30.05.2024 09:12 Ответить
Гарні Козаки з України, під час посівної, вимушені відволікатися на зачистку орків з московії!!
Смерть московітам ******! Слава Україні!
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15.05.2024 00:10 Ответить
 
 